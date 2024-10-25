'Это откровенная дезинформация': Сырский отрицал окружение ВСУ на Курщине и назвал потери российских войск

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский опроверг заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы окружении украинских войск в Курской области РФ. Он назвал это "откровенной дезинформацией, не отражающей реальной ситуации".

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Соответствующее заявление Сырский сделал в официальном Telegram-канале 25 октября. "Заявление, обнародованное руководителем страны-агрессора на саммите БРИКС, об окружении украинских войск в Курской области не соответствует действительности. Это откровенная дезинформация, которая не отражает реальной ситуации", – написал главком.

Сырский добавил: воины Сил обороны Украины продолжают активные действия на Курском направлении, третий месяц подряд уничтожая боевой потенциал противника.

"Несмотря на бешеное давление противника на этом направлении, оккупанты понесут ощутимые потери в личном составе и военной технике", – рассказал он.

Потери России на Курщине

Сырский также обнародовал информацию о потерях России на Курском направлении, начиная с 8 августа по настоящее время.

Потери живой силы – 17 819 человек, из них безвозвратные – 6 662 человека; санитарные – 10 446 человек; пленные – 711 человек.

Потери России в вооружении и военной технике:

– 45 танков;

– 256 боевых бронированных машин;

– 565 единиц автомобильной техники;

– 99 артиллерийских систем;

– пять РСЗО.

"Спасибо украинским воинам за стойкость, выдержку и настоящее мужество, которое вы демонстрируете нашему исконному коварному врагу на всех участках и направлениях фронта! Слава Украине!" – говорится в заявлении главкома.

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