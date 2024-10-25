"Это откровенная дезинформация": Сырский отрицал окружение ВСУ на Курщине и назвал потери российских войск
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский опроверг заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы окружении украинских войск в Курской области РФ. Он назвал это "откровенной дезинформацией, не отражающей реальной ситуации".
Соответствующее заявление Сырский сделал в официальном Telegram-канале 25 октября. "Заявление, обнародованное руководителем страны-агрессора на саммите БРИКС, об окружении украинских войск в Курской области не соответствует действительности. Это откровенная дезинформация, которая не отражает реальной ситуации", – написал главком.
Сырский добавил: воины Сил обороны Украины продолжают активные действия на Курском направлении, третий месяц подряд уничтожая боевой потенциал противника.
"Несмотря на бешеное давление противника на этом направлении, оккупанты понесут ощутимые потери в личном составе и военной технике", – рассказал он.
Потери России на Курщине
Сырский также обнародовал информацию о потерях России на Курском направлении, начиная с 8 августа по настоящее время.
Потери живой силы – 17 819 человек, из них безвозвратные – 6 662 человека; санитарные – 10 446 человек; пленные – 711 человек.
Потери России в вооружении и военной технике:
– 45 танков;
– 256 боевых бронированных машин;
– 565 единиц автомобильной техники;
– 99 артиллерийских систем;
– пять РСЗО.
"Спасибо украинским воинам за стойкость, выдержку и настоящее мужество, которое вы демонстрируете нашему исконному коварному врагу на всех участках и направлениях фронта! Слава Украине!" – говорится в заявлении главкома.
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