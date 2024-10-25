Украинские десантники показали 'дорогу смерти' на Курщине: устлана уничтоженной техникой РФ. Видео

Украинские десантники показали "дорогу смерти" в Курской области. Так же россияне назвали отрезок пути между Снагостью и Зеленым Путем протяженностью в 14 км.

Видео дня

Вся эта дорога устлана уничтоженной российской техникой. Видео с "дороги смерти" показали воины 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины.

"Дорогой смерти" путь, соединяющий населенные пункты Снагость и Зеленый Путь, назвали сами захватчики. Дорога протяженностью около 14 км в прямом смысле устлана уничтоженной российской техникой, общая стоимость которой исчисляется миллионами долларов.

"Дорога смерти в Курской области. Это путь устлан уничтоженной вражеской техникой, выгоревший след, который оставил враг, потерпев поражение. Десантники 82 ОДШБр и другие подразделения Вооруженных Сил Украины методически стирали военную технику противника с лица земли, оставляя только пожарища и обломки от так званной "второй армии мира", – говорится в сообщении на странице 82 ОДШБр.

Десантники добавили, что наибольшие потери техники понесла российская 155 бригада морской пехоты – та самая, что отличилась казнями пленных украинских воинов и надругательством над телами погибших героев.

Украинские воины не только показали, как выглядит упомянутая "дорога смерти" и сколько российской бронетехники остались там навсегда, но и дали представление относительно того, насколько дороги для России попытки передвигаться по этому пути.

Напомним, ранее в американском Институте изучения войны заявили, что Украина впервые привлекла в боях в Курской области американские танки M1 Abrams. Видео с этой техникой было снято в районе Новоивановки Кореневского района.

Тем временем на днях россияне продвинулись полями к югу от Шептуховки Кореневского района, украинские воины контратаковали у Зеленого Пути, Новоивановки и Любимовки.