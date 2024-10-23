Украина впервые задействовала танки M1 Abrams в Курщине: в ISW рассказали, какие силы Россия бросила в контратаки. Карта

Украина впервые задействовала в боях в Курской области американские танки M1 Abrams. Видео с этой техникой было снято в районе Новоивановки Кореневского района.

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Между тем, россияне продвинулись полями к югу от Шептуховки Кореневского района, украинские воины контратаковали возле Зеленого Пути, Новоивановки и Любимовки. О ситуации на Курщине рассказали в американском Институте изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что согласно геолокационным кадрам от 21 октября, россияне недавно продвинулись в северной части выступа в Курской области – в полях к югу от Шептуховки (юго-восточнее Коренево). Продвижения они добились во время двух механизированных штурмов.

К юго-востоку от Коренево, по данным российских источников, шли интенсивные бои, украинские силы контратаковали у Зеленого Пути, Новоивановки и Любимовки.

Также стало известно, что украинские войска впервые применили танки M1 Abrams в Курской области во время атак вблизи Новоивановки. Об этом сообщали как украинские, так и российские источники. В российских пабликах, в частности, публиковали видео, на котором было зафиксировано, как Abrams ведет огонь. Применение американских танков россияне попытались объяснить стремлением украинцев "умерить успешное контрнаступление российских военных на этом направлении".

Один из российских Z-блогеров также утверждал, что бои шли в Глушковском районе – возле Нового Пути.

Известно, что вблизи Любимовки действуют подразделения российского 137-го воздушно-десантного полка (106-я дивизия воздушно-десантных войск), 1434-го полка "Ахмат-Чечня" и 155-й морской пехотной бригады Тихоокеанского флота.

А юго-восточнее от Суджи задействованы подразделения 11 бригады воздушно-десантных войск.

В целом на Курщине Россия также задействовала подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады Черноморского флота, 83-й бригады и 56-го полка воздушно-десантных войск.

Напомним, накануне в ISW заявили, что у ВСУ есть новые продвижения на Курщине, а Россия пытается оправдать провалы своих войск.

Также сообщалось, что Силы обороны продвинулись севернее Суджи на Курщине, российские же войска проводили контратаки.