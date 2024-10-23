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Украина впервые задействовала танки M1 Abrams в Курщине: в ISW рассказали, какие силы Россия бросила в контратаки. Карта

Лилия Рагуцкая
War
3 минуты
5,1 т.
Украина впервые задействовала танки M1 Abrams в Курщине: в ISW рассказали, какие силы Россия бросила в контратаки. Карта

Украина впервые задействовала в боях в Курской области американские танки M1 Abrams. Видео с этой техникой было снято в районе Новоивановки Кореневского района.

Видео дня

Между тем, россияне продвинулись полями к югу от Шептуховки Кореневского района, украинские воины контратаковали возле Зеленого Пути, Новоивановки и Любимовки. О ситуации на Курщине рассказали в американском Институте изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что согласно геолокационным кадрам от 21 октября, россияне недавно продвинулись в северной части выступа в Курской области – в полях к югу от Шептуховки (юго-восточнее Коренево). Продвижения они добились во время двух механизированных штурмов.

К юго-востоку от Коренево, по данным российских источников, шли интенсивные бои, украинские силы контратаковали у Зеленого Пути, Новоивановки и Любимовки.

Также стало известно, что украинские войска впервые применили танки M1 Abrams в Курской области во время атак вблизи Новоивановки. Об этом сообщали как украинские, так и российские источники. В российских пабликах, в частности, публиковали видео, на котором было зафиксировано, как Abrams ведет огонь. Применение американских танков россияне попытались объяснить стремлением украинцев "умерить успешное контрнаступление российских военных на этом направлении".

Украина впервые задействовала танки M1 Abrams в Курщине: в ISW рассказали, какие силы Россия бросила в контратаки. Карта
Украина впервые задействовала танки M1 Abrams в Курщине: в ISW рассказали, какие силы Россия бросила в контратаки. Карта

Один из российских Z-блогеров также утверждал, что бои шли в Глушковском районе – возле Нового Пути.

Украина впервые задействовала танки M1 Abrams в Курщине: в ISW рассказали, какие силы Россия бросила в контратаки. Карта

Известно, что вблизи Любимовки действуют подразделения российского 137-го воздушно-десантного полка (106-я дивизия воздушно-десантных войск), 1434-го полка "Ахмат-Чечня" и 155-й морской пехотной бригады Тихоокеанского флота.

А юго-восточнее от Суджи задействованы подразделения 11 бригады воздушно-десантных войск.

В целом на Курщине Россия также задействовала подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады Черноморского флота, 83-й бригады и 56-го полка воздушно-десантных войск.

Напомним, накануне в ISW заявили, что у ВСУ есть новые продвижения на Курщине, а Россия пытается оправдать провалы своих войск.

Также сообщалось, что Силы обороны продвинулись севернее Суджи на Курщине, российские же войска проводили контратаки.

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