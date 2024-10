Силы обороны продвинулись севернее Суджи на Курщине, российские войска проводят контратаки – ISW

Подразделения Вооруженных сил Украины недавно продвинулись к северу от Суджи на фоне продолжающихся боев в Курской области России. А российские пропагандисты опровергли своих же предыдущие утверждения об "успехах" их армии.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 20 октября. Аналитики указали, какие еще силы врага пытаются противостоять украинской операции на территории страны-агрессора.

Они ссылаются на геолокационные кадры, опубликованные в воскресенье, который указывают на то, что украинские войска недавно продвинулись к востоку от Черкасского Поречного (к северу от Суджи).

Российские источники утверждали, что их силы атаковали к северу от Суджи в районе Малой Локни и к юго-востоку от города в районе села Плехово. Со своей стороны ВСУ атаковали к юго-востоку от Коренево в районе Кругленкое и Леонидово.

Связанный с Кремлем российский блогер утверждал, что заявленная ранее информация об "отбитии" российскими войсками села Плехово не подтверждена.

Сообщается, что в районе Зеленого Шляха (к юго-востоку от Коренево) действуют подразделения российской 155-й бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот, Восточный военный округ). Также на Курщину российское командование отправило подразделения разведывательной группы "Алабай".

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил военные подразделения, действующие на Сумщине и в Курской области РФ. Он заявил, что на этих направлениях ситуация остается под контролем украинских сил, несмотря на попытки врага перехватить инициативу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!