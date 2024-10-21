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Силы обороны продвинулись севернее Суджи на Курщине, российские войска проводят контратаки – ISW

Марина Лисничук
War
1 минута
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Силы обороны продвинулись севернее Суджи на Курщине, российские войска проводят контратаки – ISW

Подразделения Вооруженных сил Украины недавно продвинулись к северу от Суджи на фоне продолжающихся боев в Курской области России. А российские пропагандисты опровергли своих же предыдущие утверждения об "успехах" их армии.

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Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 20 октября. Аналитики указали, какие еще силы врага пытаются противостоять украинской операции на территории страны-агрессора.

Они ссылаются на геолокационные кадры, опубликованные в воскресенье, который указывают на то, что украинские войска недавно продвинулись к востоку от Черкасского Поречного (к северу от Суджи).

Силы обороны продвинулись севернее Суджи на Курщине, российские войска проводят контратаки – ISW

Российские источники утверждали, что их силы атаковали к северу от Суджи в районе Малой Локни и к юго-востоку от города в районе села Плехово. Со своей стороны ВСУ атаковали к юго-востоку от Коренево в районе Кругленкое и Леонидово.

Связанный с Кремлем российский блогер утверждал, что заявленная ранее информация об "отбитии" российскими войсками села Плехово не подтверждена.

Сообщается, что в районе Зеленого Шляха (к юго-востоку от Коренево) действуют подразделения российской 155-й бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот, Восточный военный округ). Также на Курщину российское командование отправило подразделения разведывательной группы "Алабай".

Силы обороны продвинулись севернее Суджи на Курщине, российские войска проводят контратаки – ISW

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил военные подразделения, действующие на Сумщине и в Курской области РФ. Он заявил, что на этих направлениях ситуация остается под контролем украинских сил, несмотря на попытки врага перехватить инициативу.

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