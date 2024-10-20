'Ситуация остается под нашим контролем': Сырский посетил подразделения, действующие на Сумщине и Курщине. Фото

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил военные подразделения, действующие на Сумщине и в Курской области страны-агрессора России. По итогам поездки он заявил, что ситуация остается под контролем ВСУ, несмотря на попытки врага перехватить инициативу.

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О визите на передовую Сырский рассказал на официальных страницах в сосетях. Также главком опубликовал соответствующие фото.

"Работал в воинских частях и подразделениях, действующих на Сумщине и в Курской области РФ, где украинские воины храбро и эффективно выполняют боевые задачи. Несмотря на все попытки противника перехватить инициативу, ситуация остается под нашим контролем", – сообщил он.

Сырский также рассказал, что провел работу непосредственно на командных пунктах бригад, заслушал командиров бригад и их предложения, оказал помощь в решении проблемных вопросов.

Учитывая оценку ситуации, главнокомандующий ВСУ принял "ряд решений, направленных на предупреждение действий врага и нанесение ему максимальных потерь".

"Несмотря на преимущество оккупантов в живой силе и технике, мастерство и профессионализм украинской армии не дают российскому агрессору достичь цели", – заявил он.

Сырский также выразил большую благодарность украинским солдатам, сержантам и офицерам "за мужество, стойкость и неустанный ратный труд".

Борьба за Украину продолжается, подытожил главком.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW на 19 октября, оккупанты продвинулись в рамках главного украинского выступления на Курщине и продолжили бои. Однако и Силы обороны провели контратаки в некоторых районах на встречном направлении, говорится в отчете аналитиков.

Военный и волонтер Мирослав Гай указал, что операция в Курской области достигла большинства своих целей. Кроме военно-политических, достигнуты военные, поскольку командованию ВС РФ пришлось оттянуть около 50 тыс. личного состава и технику на Курщину с востока Украины. Также предотвращено наступление врага с севера, нарушена подготовка и согласование группировки россиян в этом районе.