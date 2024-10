ISW: На Курщине продолжаются бои на встречных курсах. Карта

Войска РФ недавно продвинулись в пределах главного украинского выступа в Курской области и продолжили боевые действия в этом районе 19 октября. Но и ВСУ провели контратаки в некоторых районах на встречном направлении.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Отмечается, что на Курщине вновь засветились кадыровцы.

Аналитики ссылаются на геолокационные кадры от 18 октября, которые могут указывать на продвижение российских войск к западу от Русской Конопельки (к востоку от Суджи).

Пропагандисты из РФ заявили, что подразделения их 106-й воздушно-десантной дивизии "захватили и очистили" Любимовку (к юго-востоку от Коренево). Также армия РФ якобы захватила Леонидово (к юго-востоку от Коренево) и продвигается к Малой Локне и Викторовке (оба н. п. к юго-востоку от Коренево).

Помимо этого, российские блогеры утверждают о продвижении их войск в районе Мартыновки (к северо-востоку от Суджи), "захвате большей части и частичном окружении" Плехово (к юго-востоку от Суджи).

Вместе с тем сами россияне жаловались, что 19 октября ВСУ провели контратаки на главном своем выступе в Курской области. Они контратаковали в районе Леонидово, Любимовки и Зеленого Шляха (к юго-востоку от Коренево).

Некоторые пропагандисты говорили, что российские силы отразили ограниченные украинские атаки через границу в районе Вольфино и Теткино в Глушковском районе.

Сообщается, что там действуют подразделения российского 1434-го полка "Ахмат-Чечня".

