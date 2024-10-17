Украинская армия зашла туда без боя: в сети показали село под Курском, уничтоженное российскими войсками. Фото и видео

Российские оккупанты даже в своей Курской области используют тактику, выбранную для Донбасса. А именно – уничтожают все. В российском сегменте сети появились кадры из Свердликово в Курской области, которое сейчас под контролем Вооруженных сил Украины. От русской деревни осталось только название.

Видео дня

Видео показали в российском Telegram-канале, позиционирующем себя как "антивоенный". Ландшафт в кадре выглядит как еще немного дымящееся пепелище. Причем администраторы канала отмечают, что после вхождения в поселок украинцев он был целым.

"Так сейчас выглядит село Свердликово Курской области. Причем украинская армия вошла туда в августе без боя и село было абсолютно целым. Теперь же на его месте куча руин. "сво" идет по плану. Классно Путин безопасность России обеспечил", – отметили администраторы канала. .

Свердликово находилось в Суджанском районе Курской области и входило в состав муниципального образования "Свердликовский сельсовет". Населенный пункт находится на территории украинского этнического и культурного края Восточная Слобожанщина.

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в этом поселке на границе проживало более полутысячи человек.

Считается, что Свердликово перешло под контроль Украины 6 августа 2024 – именно эта дата есть на фотографиях, где украинские бойцы снимают российский триколор со здания сельсовета. Здание тогда было целым и оставалось невредимым до середины сентября.

8 августа главнокомандующий Александр Сырский показал фото с лаконичным подписью "работаю в выходном районе" и без каких-либо комментариев. Позже выяснилось, что дорога на этой фотографии именно та, что ведет в Свердликово.

С 21 сентября россияне периодически утверждают, что "освободили Дарьино и Свердликово". У пропагандиста Подоляки такое утверждение звучит с периодичностью раз в три дня.

Как сообщал OBOZ.UA, 10-11 сентября войска РФ начали активные контратаки на Курщине. На днях отмечалось, что они находятся примерно в 7 км от окрестностей Суджи. Эксперты предположили, что россияне пытаются обойти украинские силы в районе к юго-востоку от этого города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!