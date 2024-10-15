Российские войска находятся в семи километрах от окрестностей Суджи: в ISW оценили ситуацию на Курщине. Карта

Оккупационная армия РФ продолжает контрнаступление в Курской области и пытается вернуть под свой контроль территории. В течение суток 14 октября захватчики отбили территорию на главном украинском выступе в Курской области.

В частности, враг находится примерно в семи километрах от окраин Суджи. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Кремлевские пропагандисты утверждали, что оккупанты отбили Толстый Луг (к юго-востоку от Коренево) и Черкасскую Конопельку (к юго-востоку от Суджи). В РФ также уверяли, что путинские войска отбили территорию к юго-востоку от Коренево в районе Новоивановки и к юго-востоку от Суджи в районе сел Борки и Плехово. Аналитики ISW не наши подтверждения ни одному из этих российских заявлений.

Также оккупанты проводили наступательные операции в районе Кремяного (к востоку от Коренево), Любимовки (к юго-востоку от Коренево), Зеленого Шляха (к востоку от Любимовки), Новоивановки, Фанасеевки (к юго-востоку от Суджи) и Плехово. Российские войска отбили территорию в Глушковском районе (к западу от главного украинского выступа в Курской области).

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Кроме того, оккупанты утверждали, что 14 октября захватили Новый Путь (к юго-западу от Глушково) и вытеснили украинские войска с большей части выступа к югу от Веселого (также к юго-западу от Глушково). Стоит отметить, что в ISW не нашли подтверждения этих заявлений.

Примечательно, что в условиях дождей гусеничные машины армии РФ имеют преимущество перед украинскими колесными машинами. При этом оккупанты заявили, что грязь влияет как на украинские, так и на российские боевые операции. Ранее ISW оценил, что сезон дождей, вероятно, повлиял на российские оперативные расчеты по усилению контратак в Курской области.

Напомним, российская оккупационная армия проводит атакующие действия в Курской области, пытаясь вернуть под свой контроль территории. По состоянию на 11 октября захватчики отбили почти два десятка населенных пунктов.

Ранее в США заявили, что Украина сможет удерживать территорию в Курской области РФ еще как минимум несколько месяцев. В дальнейшем эта территория может стать рычагом в будущих переговорах с Москвой.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории Курской области РФ, где украинские войска проводят операцию, продолжаются активные бои. Ситуация в зоне боевых действий остается динамичной. Путинские захватчики посылают колонны на штурмы в попытке вернуть территории под свой контроль.

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