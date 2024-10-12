'Война там динамичная': в ЦПД призывали не воспринимать текущую ситуацию на Курщине как окончательную

На территории Курской области РФ, где украинские войска проводят операцию, продолжаются активные бои. Ситуация в зоне боевых действий остается динамичной.

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Путинские захватчики посылают колонны на штурмы в попытке вернуть территории под свой контроль. Об этом в Telegram заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, после того как Силы обороны Украины частично вернули позиции в Курской области, российские войска начали снова посылать колонны на штурм наших позиций.

Коваленко подчеркнул, что война на Курщине динамичная, там происходят постоянные маневры, характерные для лесистой местности. Также он призвал не фиксироваться на каких-либо выводах как окончательных.

"Война там динамичная, маневры происходят, характерные для лесистой местности, очень большая динамика, поэтому важно не фиксироваться на каких-либо выводах как окончательных. Трудные бои, постоянно ситуация меняется, российские военкоры между прочим вообще пытаются тему засушить, потому что не получается все, как хотелось им", – заявил Коваленко.

Напомним, 10 и 11 октября российские войска в Курской области РФ активизировали усилия по вытеснению украинских сил. Российское командование стремится максимально добиться этого до того, как ухудшение погодных условий ограничит их маневры на поле боя.

Ранее российские СМИ заявили, что армия РФ провела "самую масштабную атаку" в Курской области за последний месяц. Пропагандисты утверждают, что российские силы якобы совершили успешный прорыв по нескольким направлениям в Кореневском и Суджанском районах.

Как сообщал OBOZ.UA, США считают, что Украина сможет удерживать территорию в Курской области РФ еще как минимум несколько месяцев. В дальнейшем эта территория может стать рычагом в будущих переговорах с Москвой.

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