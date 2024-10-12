ISW: российские войска активизировали свои усилия по вытеснению украинских сил из Курской области. Карта

10 и 11 октября российские войска в Курской области РФ активизировали усилия по вытеснению украинских сил. Российское командование стремится максимально добиться этого до того, как ухудшение погодных условий ограничит их маневры на поле боя.

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Кроме того, россияне пытаются как можно скорее вытеснить украинцев из Курщины, чтобы освободить свои силы для приоритетных наступательных операций в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики ISW, проанализировавшие сообщения ряда российских военных блогеров о якобы продвижении оккупантов в пределах территории украинской операции. В то же время в ISW отметили, что пока не видят никаких подтверждений этим заявлениям.

Так, Z-блоггеры сообщили о якобы продвижении россиян в Суджанском районе, якобы вытеснении украинских сил из большей части Глушковского района и якобы оцеплении украинских войск в Кореневском районе на Курщине.

"Усиленные российские контратаки, вероятно, преследуют цель вытеснить украинские силы из Курской области до того, как плохие погодные условия осенью 2024 года и в начале зимы 2024-2025 годов начнут ограничивать маневр на поле боя", – говорится в аналитике.

Украинские официальные лица ранее отмечали, что оккупанты усиливают, в частности, механизированные наступательные операции, чтобы воспользоваться сухой дорогой и местностью, прежде чем дождливая сезонная погода приведет к грязи.

"Российское военное командование может быть обеспокоено тем, что плохие погодные условия осенью 2024 года и в начале зимы 2024-2025 годов будут способствовать позиционным боям в Курской области и дадут украинским силам больше времени, чтобы закрепиться на своих основных выступлениях и укрепить существующие позиции", – говорится в сводке.

Лучше укрепленные украинские силы с фортификациями в Курской области могут усложнить усилия России по оттеснению ВСУ через границу. Россияне "могут почувствовать, что окно возможностей для ликвидации украинского вторжения в Курскую область закрывается с текущим уровнем живой силы и материальных средств, которые армия РФ выделила для этих усилий".

Напомним, в документальном фильме, транслировавшемся телемарафоном "Единые новости" 10 октября, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что командование РФ после начала операции Сил обороны Украины направило в Курскую область около 50 тысяч военных. Это ослабило российские позиции по другим направлениям фронта, в частности, в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российские СМИ заявили, что армия РФ провела "самую масштабную атаку" в Курской области за последний месяц. Пропагандисты утверждают, что российские силы якобы совершили успешный прорыв по нескольким направлениям в Кореневском и Суджанском районах.

– Как пишет Bloomberg, США считают, что Украина сможет удерживать территорию в Курской области РФ еще как минимум несколько месяцев. В дальнейшем эта территория может стать рычагом в будущих переговорах с Москвой.

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