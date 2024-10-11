Россия перебросила на Курщину 50 тыс. военных: Сырский объяснил, как это повлияло на другие участки фронта

В Курскую область России после начала операции Сил обороны Украины командование государства-агрессора направило около 50 000 военных. Это ослабило российские позиции на других направлениях фронта.

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По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, оккупанты перебросили эти силы с других фронтов, где они вели наступательные действия. Об этом генерал заявил в документальном фильме, который транслировался телемарафоном "Єдині новини" 10 октября.

"Мы знаем, что на Курское направление было переброшено около 50 000 военных с других направлений", – сказал он и подчеркнул, что в итоге группировки РФ стали слабее в Запорожской, Херсонской областях и на Краматорском направлении.

"Это, конечно, облегчило нам условия для ведения оборонной операции", – объяснил Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Армия страны-агрессора продолжает контрнаступление на Курщине. Тем не менее, в США считают, что Украина сможет удерживать территорию в этом регионе еще как минимум несколько месяцев. В Bloomberg заявили, что в дальнейшем это может стать рычагом в переговорах с Москвой.

– Немецкий генерал Кристиан Фройдинг признал целесообразность операции Вооруженных сил Украины в Курской области России. Однако она не привела к существенному отводу войск противника с Донбасса.

– Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Курщине доказала: боевые действия можно перенести в РФ и пополнить обменный фонд большим количеством оккупантов.

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