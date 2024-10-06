Два месяца операции на Курщине: Зеленский указал на главный результат

Операция, которую Силы обороны Украины начали в Курской области России два месяца назад, является важным этапом войны. Украинские военные доказали, что боевые действия можно перенести в РФ и пополнили обменный фонд большим количеством оккупантов.

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Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время обращения к украинцам и миру в конце 956-го дня войны. По его словам, Курская операция помогла и продолжает помогать Украине.

Глава государства отметил, что заслушал доклад Главнокомандующие ВСУ Александра Сырского относительно ситуации на фронте, в том числе и на Курщине.

"Сегодня – два месяца наших военных действий в Курской области. И это очень важный этап войны. То, что значительно помогло и дальше помогает нашему государству. Украинцы доказали, что могут выжимать войну в Россию. И при достаточной поддержке партнеров сможем давить на Россию именно так, как нужно, чтобы в России чувствовали, что война ничего им не даст", – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что операция в Курской области государства-агрессора внесла один из самых больших вкладов в обменный фонд ради освобождения из российского плена украинских воинов.

"Это важно. Мы будем давить на Россию еще сильнее, потому что только силой можно приблизить мир. Я благодарю всех, кто помогает Украине! Я горжусь нашими людьми!" – подытожил президент.

Накануне в американском Институте изучения войны отметили, что Силы обороны Украины и армия РФ совершают поочередные наступления в Курской области. В течение 5 октября особых продвижений у украинских войск не было, но и российским оккупантам не удается отодвинуть ВСУ к границе.

Также там отметили, что российские войска значительно увеличили численность своей группировки в Курской области РФ. Однако они до сих пор не могут использовать это преимущество, чтобы вытеснить украинские войска. Оккупантам не хватает необходимой подготовки и боевого опыта.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению ветерана войны, активиста и юриста Олега Симороза, ВСУ могут оцепить группировки армии РФ на Курщине. По его словам, условия для этого сейчас находятся в районе реки Сейм.

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