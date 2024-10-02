Российские войска увеличили численность своей группировки на Курщине: в ISW оценили ситуацию. Карта

Российские войска значительно увеличили численность своей группировки сил в Курской области РФ. Однако они до сих пор не могут воспользоваться этим преимуществом, чтобы вытеснить украинские войска.

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На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW), ссылаясь на слова спикера Украинского оперативного командования "Север" Вадима Мысника. Он считает, что россиянам не хватает необходимой подготовки и боевого опыта. Кроме того, развертывание военных РФ зависит от транспортной инфраструктуры и географических особенностей местности.

Мысник добавил, что Россия продолжает использовать в Курской области солдат срочной службы и пограничников.

По данным ISW, в Курской области действуют подразделения беспилотников 810-й отдельной бригады ВМФ РФ, артиллерии 83-й отдельной бригады ВДВ и отряд "Смуглянка". Российские источники утверждали, что оккупанты недавно продвинулись к юго-востоку от Суджи в рамках украинской операции на Курщине.

Между тем, на протяжении 30 сентября и 1 октября ВСУ продолжали наступательные действия на западе Курской области. Российские источники, включая Минобороны России, утверждали, что их силы отразили украинские наступательные операции возле Нового Пута и Веселого. В то же время, украинские обстрелы Краснооктябрьского свидетельствуют о том, что россияне до сих пор контролируют населенный пункт. В Глушковском районе продолжают действовать части российского 56-го воздушно-десантного полка.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал, что Россия не перебрасывала свои войска из Запорожского направления в Курскую область после того, как ВСУ начали операцию в регионе. Россияне перебросили несколько сводных подразделений специалистов, но постоянно пополняют силы.

– Накануне в ISW обратили внимание, что россияне продвинулись в Глушковском районе Курской области, а ВСУ – на своем выступлении во время наступления на этой территории РФ. Также украинские воины хитро заманили колонну россиян в подготовленные ими противотанковые ловушки, и нанесли по ней удар за пределами Плехово.

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