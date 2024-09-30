ВСУ могут окружить группировку армии РФ на Курщине и остаться там надолго: эксперт озвучил прогноз

Вооруженные силы Украины могут надолго остаться на территории Курской области России. В районе реки Сейм сложились условия для окружения группировки российских войск.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз. "Есть перспектива определенных наступательных действий, думаю, на нашем левом фланге, в районе реки Сейм", – спрогнозировал он.

По мнению эксперта, "есть перспектива окружения российских войск, но глобально на Курщине мы продвигаться не будем, поэтому стоит вопрос об обороне".

По оценкам Симороза, на сегодняшний день позиции ВСУ на Курщине таковы, что у них есть перспектива "надолго остаться, наносить огневые поражения и уничтожать врага, который, очевидно, будет атаковать".

Ветеран войны также объяснил, почему по объективным причинам операция российской армии по освобождению Курщины не может быть действительно успешной. Проблема состоит в недостаточной численности российской группировки.

"По моему субъективному мнению, группировка ВСУ на Курщине может насчитывать 10 тысяч и более. Поэтому соответственно 40 тысяч противнику может быть недостаточно. Но, как показала практика, в этой войне многое может закрываться теми же дронами, артиллерией и т.д. Все зависит от того, насколько ВСУ подготовились к обороне, какие фортификационные сооружения", – объяснил он.

Читайте также полную версию интервью: "Путин планирует через месяц выдавить ВСУ из Курщины и пойти в наступление, но есть проблема. Интервью с Олегом Симорозом".

Как писал OBOZ.UA, в Курской области РФ был ликвидирован командир десантно-штурмового полка "ВДВ" РФ подполковник Александр Курин. БПЛА атаковал автомобиль, в котором находился российский офицер.