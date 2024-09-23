Путин планирует через месяц вытеснить ВСУ сз Курщины и пойти в наступление, но есть проблема. Интервью с Олегом Симорозом

Страна-агрессор Россия собрала на Курщине группировку численностью около 37 тысяч военных, чтобы вытеснить ВСУ с территории России. Враг планирует завершить эту операцию до конца октября, а затем начать создание "буферной зоны" на северо-востоке Украины, вблизи государственной границы. Но объективные обстоятельства таковы, что противник не сможет выполнить эти задачи. Прежде всего, проблема в количестве личного состава.

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Наступающая сторона должна иметь по меньшей мере пятикратное численное преимущество. Группировка ВСУ на Курщине насчитывает около 10 тысяч, враждеская – 37 тысяч. Следовательно, этого явно недостаточно. У украинской армии есть все возможности для того, чтобы надолго остаться в Курской области России и уничтожать врага, который, очевидно, продолжит атаковать.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз.

– В Институте изучения войны предположили, что у России может быть план до конца октября создать "буферную зону" вблизи границ Украины на северо-востоке. В то же время это вряд ли удастся врагу, в частности из-за того, что его группировка составляет около 37 тысяч. Соглашаетесь ли вы с такими оценками? По вашему мнению, как могут развиваться события на Курщине?

– Действительно, о создании "буферной зоны" говорить преждевременно. У нас очень протяженная граница. Даже если мы говорим о северо-востоке, то кроме определенных небольших успехов еще полгода назад в районе Волчанска врагу не удавалось серьезно прорывать нашу границу. Так что я оцениваю такую перспективу как маловероятную, потому что для этого нужно задействовать очень большие силы. Придется снимать войска с фронтов. Ради перспективы продвижения на пару километров? Это было бы нелогично.

Что касается Курщины, то действительно сообщается о российской группировке численностью 37-40 тысяч. Верховный главнокомандующий президент Зеленский сообщил, что удалось выманить туда российские войска. Сейчас на Курщине они не имеют серьезных успехов, хотя в начале были определенные успехи во время ударов с флангов в районе реки Сейм. Они немного выровняли ситуацию с понтонными переправами и с передвижением. Но на этом все и остановилось.

Хватит ли 37-40 тысяч? Об этом говорить рано. Нам точно не известно, какое именно количество ВСУ находится на этом участке. Чтобы россияне могли иметь определенные успехи, чтобы они имели возможность вытеснить ВСУ, их там должно быть в пять раз больше. Об этом говорит военная книга. Атакующих всегда должно быть в разы больше, тем более, если они планируют проводить наступательную операцию.

По моему субъективному мнению, группировка ВСУ на Курщине может насчитывать 10 тысяч и более. Поэтому соответственно 40 тысяч противнику может быть недостаточно. Но, как показала практика, в этой войне многое может закрываться теми же дронами, артиллерией и т.д. Все зависит от того, насколько ВСУ подготовились к обороне, каковы фортификационные сооружения.

Есть перспектива определенных наступательных действий, думаю, на нашем левом фланге, в районе реки Сейм. Там есть определенные продвижения и перспектива оцепления российских войск. Но глобально на Курщине мы не будем продвигаться, поэтому стоит вопрос относительно обороны. Там есть перспектива, во-первых, надолго остаться, во-вторых, наносить огневые поражения и уничтожать врага, который, очевидно, будет атаковать.

– Сейчас на Западе ведутся дискуссии по поводу снятия ограничений на применение переданного Украине оружия для нанесения ударов по территории России. Предполагаете ли вы, что по большому счету сегодня просто все ждут результатов выборов в США? Если бы эти ограничения были сняты сегодня, стало бы это переломом в войне? Если они будут сняты после выборов, не будет ли это слишком поздно? Или здесь не все так просто?

– Действительно, сложная ситуация, и точно сложнее, чем с поставкой вооружений, когда мы выбивали Patriot, Abrams, F-16… Все это гораздо сложнее, что касается дальнобойного вооружения.

В контексте США я думаю, что ситуация пока глобально не изменится. Были посещения Украины американскими чиновниками, в частности, в Киеве был Энтони Блинкен. Несмотря на массированные удары по нашей стране, по нашей гражданской инфраструктуре, по тому же "Охматдету", по Харькову и т.п., ситуация остается неизменной. Наши партнеры не готовы предоставить разрешение на применение оружия на территории РФ.

Очевидно, что это лицемерные взгляды. Ведь террористы бьют абсолютно всеми видами вооружений, но наши партнеры говорят, что ракетное вооружение может привести к эскалации. Это абсурд. Это только политика.

Думаю, этот вопрос будет решаться в США уже после выборов. Однако давайте не забывать, что действующий президент Байден находится в одной команде с фавориткой избирательной гонки в США Камалой Харрис. Возможно, ради политических дивидендов под самые выборы такое решение будет принято. Но, как правило, американская политика, особенно когда остаются считанные месяцы до выборов, не любит резких движений. Как правило, на финишной прямой кандидате пытаются избегать таких шагов. Следовательно, вопрос, скорее всего, будет решаться уже новой администрацией.

Но не забываем, что не Америкой единой. В частности, многое зависит и от Германии. К сожалению, господин Шольц демонстрирует еще худшую позицию. Он прямо говорит о том, что они не готовы давать подобные согласования. И это огромная проблема.

Думаю, все будет зависеть от общей позиции, которой, к сожалению, до сих пор нет. Даже непохоже на то, что она может появиться. Ключевые страны, снабжающие нас дальнобойным вооружением – это США, Германия, Великобритания, Франция, Италия. От этих стран, от их общей позиции, все будет зависеть.

Дальнобойное вооружение на самом деле многое бы изменило. Да, есть аэродромы в РФ, которые мы не сможем доставать. Россияне проводят передислокацию и т.д. Но даже наши удары по складам в Тверской области показали, что есть большая перспектива наносить удары по российской территории. По тем же составам боеприпасов, НПЗ подходит в большей степени ракетное вооружение, в котором мы зависим от Запада. Однако у нас есть и своя ракетная программа, но, как я понимаю, она еще на ранних стадиях.

Кстати, относительно ударов по российским НПЗ есть еще одна проблема нашей несогласованности с западными странами. Они лицемерно просят нас не бить по НПЗ, потому что это напрямую влияет на нефтяной рынок, на ценообразование горюче-смазочных материалов. Но этими же горюче-смазочными материалами наполняется оборонный бюджет РФ и те же горюче-смазочные материалы идут на фронт.

И это еще одна причина, почему Запад не хочет давать нам дальнобойное вооружение.

Резюмируя. За этим еще долго будет стоять дипломатия, но думаю, что мы дожмем. Думаю, о ближайшем будущем нельзя говорить. Впрочем, в ближайшее время президент Зеленский посетит США, будет встреча с Байденом, а также с Харрис и Трампом, один из которых точно станет президентом США. Возможно, от этих встреч будет многое зависеть и мы после инаугурации уже в начале 2025 года действительно увидим согласование и украинские ракеты в той же Московской и Тверской области и не только.