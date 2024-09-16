'Действуем именно так, как предполагали': Зеленский прокомментировал операцию ВСУ в Курской области. Видео

В ходе операции в Курской области Вооруженные силы Украины действуют именно так, как было предусмотрено. Это происходит каждый день.

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Так президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал операцию ВСУ на Курщине во время традиционного обращения. Видео опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

"Я хочу поблагодарить каждую нашу бригаду, каждый подраздел за слаженные шаги и реальную устойчивость. Подписал сегодня и несколько указов о награждении наших воинов государственными наградами. И это именно участники Курской операции. Горжусь каждым!" – отметил президент.

Он также рассказал, что сегодня заслушал доклад главкома Александра Сырского.

"Сегодня почти весь день – военные вопросы прежде всего. Был доклад главкома Сырского – продолжался разговор в начале дня, как только говорили с ним по итогам дня. Уже больше сотни боев с начала этих суток. Больше всего – Кураховское направление, Покровское. Защищаем позиции", – рассказал президент.

О чем еще говорил президент в обращении 16 сентября:

– Неизменно работаем, чтобы у Украины было достаточно сил и средств для производства и поставки дронов. Как бы ни в мире изменялась ситуация, изменялись обстоятельства, украинские воины должны получать все то, что необходимо для успешных наших защитных и активных действий. Обеспечение дронами – это не просто что-то тактическое, это стратегический приоритет, и я благодарю всех, кто с этим работает. Особенно тем, кто помогает нашим войскам освоить новые тактики работы с дронами.

– В течение всего дня в разных форматах – совещания по подготовке нашего, украинского, Плана победы. Реальное заполнение всех пунктов. Военное наполнение, политическое, дипломатическое, экономическое. Привлечены ключевые лица по каждому направлению. И необходимые для Украины шаги уже определены, совершенно четко. То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира – реального, справедливого мира. Для каждого шага есть и четкий перечень пунктов, что именно необходимо, что будет работать на усиление. Никакой невозможной вещи там нет. Более чем на 90% все выписано. И в комплексе этот пакет может обеспечить правильное развитие ситуации не только для Украины, но и для всех в мире ценящих международное право. На следующей неделе мы готовим План победы для представления союзникам.

"Благодарю всех в мире, кто с Украиной! Спасибо всем, кто помогает нам защищать жизнь! Слава Украине!" – традиционно резюмировал президент свое обращение.

Напомним, что в понедельник, 16 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел очередную Ставку. Основными темами заседания были текущее состояние готовности инженерной защиты на объектах критической инфраструктуры, центры боевой подготовки и беспилотники.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ продолжают операцию в Курской области и, продвигаясь вглубь территории РФ. Накануне бойцы ВСУ продвинулись в Глушковском районе. В то же время российские оккупанты заявляют о контрнаступлении в Курской области и якобы возвращении под свой контроль ряда населенных пунктов.

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