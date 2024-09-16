Подготовка войск и защита критической инфраструктуры: Зеленский провел заседание Ставки
В понедельник, 16 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел очередную Ставку. Основными темами заседания были подготовка войск и защита критической инфраструктуры.
Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале. Кроме того, президент заслушал сведения о ситуации на фронте, а также детальные доклады обеих разведок о намерениях российских оккупантов и ситуации в их рядах.
Отмечается, что в СВР и ГУР отметили заметное ухудшение дисциплины в российских подразделениях.
"Второе – текущее состояние готовности инженерной защиты на объектах критической инфраструктуры и календарь завершения работ", – отметил президент.
Кроме того, глава государства заслушал доклад главного инспектора МО Игоря Воронченко о центрах боевой подготовки. Он дал поручение Генштабу предоставить перечень мер по улучшению их работы. Президент отметил, что государство обязано гарантировать качественную подготовку тем, кто его защищает.
"В заключение – беспилотники. Некоторые крупнейшие государства-экспортеры компонентов для дронов вводят экспортные ограничения. Мы знаем, как сделать, чтобы эти ограничения не стали для нас критическими", – резюмировал детали заседания президент.
Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что, прежде всего, планирует обсудить план победы Украины с президентом США Джо Байденом. По словам главы государства, этот план предполагает серьезное усиление Украины во многих смыслах, а его реализация должна заставить страну-агрессора РФ закончить войну дипломатическим путем.
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