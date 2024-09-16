Подготовка войск и защита критической инфраструктуры: Зеленский провел заседание Ставки

В понедельник, 16 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел очередную Ставку. Основными темами заседания были подготовка войск и защита критической инфраструктуры.

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Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале. Кроме того, президент заслушал сведения о ситуации на фронте, а также детальные доклады обеих разведок о намерениях российских оккупантов и ситуации в их рядах.

Отмечается, что в СВР и ГУР отметили заметное ухудшение дисциплины в российских подразделениях.

"Второе – текущее состояние готовности инженерной защиты на объектах критической инфраструктуры и календарь завершения работ", – отметил президент.

Кроме того, глава государства заслушал доклад главного инспектора МО Игоря Воронченко о центрах боевой подготовки. Он дал поручение Генштабу предоставить перечень мер по улучшению их работы. Президент отметил, что государство обязано гарантировать качественную подготовку тем, кто его защищает.

"В заключение – беспилотники. Некоторые крупнейшие государства-экспортеры компонентов для дронов вводят экспортные ограничения. Мы знаем, как сделать, чтобы эти ограничения не стали для нас критическими", – резюмировал детали заседания президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что, прежде всего, планирует обсудить план победы Украины с президентом США Джо Байденом. По словам главы государства, этот план предполагает серьезное усиление Украины во многих смыслах, а его реализация должна заставить страну-агрессора РФ закончить войну дипломатическим путем.

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