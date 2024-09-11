Зависит от поддержки США: Зеленский рассказал о плане украинской победы. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что в первую очередь планирует обсудить план победы Украины с президентом США Джо Байденом. По словам главы государства, реализация этого плана должна заставить страну-агрессора РФ закончить войну по дипломатическому пути.

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Соответствующее заявление Зеленский озвучил, выступая на полях саммита Крымской платформы в Киеве 11 сентября, передает корреспондент OBOZ.UA. В частности, он отметил, что воплощение плана украинской победы в основном зависит от поддержки США.

"О плане победы буду последовательным. Сначала проговорю его с президентом Байденом, потому что он в большинстве зависит от поддержки Соединенных Штатов и других партнеров. Но я думаю, что все понимают, что есть объем влияния и объем помощи и поэтому именно здесь нет никаких лишних". слов... Мне кажется, понятно, почему именно в таком порядке я буду это делать", – сказал Зеленский.

Президент также рассказал, что план победы предусматривает серьезное усиление Украины во многих смыслах.

"Это план усиления, серьезного усиления Украины. И по моему мнению (план. – Ред.) будет иметь, кстати, и психологический, и политический, и разного характера вооружения влияние на решение России закончить эту войну", – заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что этот план "обязательно должен быть представлен во второй Саммит мира, для того чтобы принудить Россию к дипломатическому окончанию войны".

"Он точно облегчит Украине (ее усилия. – Ред.) заставить Россию к окончанию войны", – уверен украинский лидер.

Как писал OBOZ.UA, 5 сентября президент Зеленский заявил, что Украина подготовит детальный план окончания войны ко второму Саммиту мира. Глава государства рассказал, что на этом саммите обязательно должны присутствовать представители России, ведь без нее "очень сложно" дипломатично завершить боевые действия, к тому же, об этом просили участники первого Саммита мира.

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