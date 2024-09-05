Зеленский высказался о плане победы Украины, который хочет показать Байдену, и втором Саммите мира

Украина подготовит детальный план окончания войны ко второму Саммиту мира. На нем обязательно должны присутствовать представители РФ, ведь без страны-агрессора "очень сложно" дипломатично завершить боевые действия, к тому же об этом просили участники первого саммита.

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Соответствующее заявление озвучил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News, опубликованном 5 сентября. В частности, он сказал, что план завершения войны подготовят вместе с партнерами, поддержавшими коммюнике первого саммита мира.

"Мы проработаем каждый пункт этих кризисов, которые принес Путин. Мы проработаем наш вариант окончания войны", – заявил президент.

Зеленский добавил: Украина понимает, что дипломатически закончить войну без РФ "очень сложно", поэтому на втором саммите должны быть представители страны-агрессора.

Об этом также просили участники первого саммита мира, рассказал он.

"Все страны нас просили, чтобы на втором саммите представители России были. Мы сказали: мы не против, мы все понимаем, подготовим план и позовем их", – сказал глава государства.

Каким будет план завершения войны в Украине

По словам Зеленского, план победы Украины должен показать, готовы ли ее союзники к тому, чтобы Киев победил, или же они хотят лишь сдерживать кремлевского диктатора Владимира Путина. Украинцы должны знать ответ на этот вопрос, заявил президент.

"Я хотел показать план победы президенту (США. – Ред.) Байдену. Но я хотел его показать после того, как у нас будет успех в Курской области. И поэтому я до этого это не делал. И поэтому я ему обязательно это покажу. Наше понимание, как все должно быть, как Украина может победить", – рассказал Зеленский.

План предусматривает, что он может быть реализован благодаря партнерам Украины, а не желанию или нежеланию РФ. Эта "особенность" была важной, чтобы никто потом не спрашивал о том, "пойдет ли на это Кремль", сказал президент.

"От них (России. – Ред.) не зависит этот план. И в этом есть выбор наших партнеров. Соглашаются ли они, чтобы Украина победила, или они не готовы к нашей победе, а готовы только к сдерживанию Путина. И я хочу для нашего народа найти этот ответ тоже. Она очень важна для этих людей", – сказал Зеленский.

Также президент добавил, что, по его мнению, план победы является субъективным и не зависит исключительно от Украины.

В этой связи глава государства не может быть уверен в том, что Украине удастся его реализовать.

"Но мне показалось, что этот план верен. И первая его часть была именно соответствующая операция, часть которой вы и увидели на территории Курской области", – объяснил он.

Пункты плана 4+1

Зеленский объяснил, что украинский план победы это "4+1". Четыре пункта – это то, что необходимо, а один должен быть реализован после войны.

"То есть базовый план – это четыре пункта. Я не буду все детали рассказывать. Я буду говорить обо всех деталях с президентом Байденом", – сказал Зеленский.

Как писал OBOZ.UA, 5 сентября Путин заявил, что первоочередная задача России – это якобы "освобождение" Донбасса, а Украина якобы безуспешно и якобы в ущерб себе пытается отвлечь РФ от этой цели наступлением на Курщину. Путин также заявил о готовности к переговорам с Украиной на основе Стамбульских соглашений.

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