На Курщине ликвидировали командира десантно-штурмового полка оккупантов: российский подполковник 'поймал' FPV-дрон

В Курской области РФ был ликвидирован командир десантно-штурмового полка ВДВ РФ подполковник Александр Курин "Шкипер". Российский офицер пополнил список "двухсотых" оккупантов в результате атаки FPV-дрона.

Видео дня

Об этом сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона", который ведется от имени сотрудника одной из спецслужб. Как говорится в сообщении, ликвидация Курина стала "большой потерей" для российских ВДВ.

"Шкипер" был командиром 234-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ (воинская часть 74268, Псков), имел звание подполковник.

Силы обороны Украины "задвухсотили" его в Глушковском районе ориентировочно 12-14 сентября в результате удара FPV-дрона.

Как отмечает "Досье шпиона", 29 августа 2024 года Курин уже подвергался атаке FPV-дрона.

БПЛА атаковал автомобиль, в котором находился российский офицер.

Тогда от удара погиб заместитель командира полка Юрий Михайлов, а Курин "чудом выжил".

"В основном военнослужащие полка отзывались о командире положительно", – пишет канал.

Как писал OBOZ.UA, 10 сентября в России заявили о начале контратаки на Курщине, к которой привлекли десантников и морскую пехоту.

Однако, несмотря на пафосные заявления кремлевских пропагандистов о якобы значительных успехах в боях, вражеские "вэдэвэшники" вынуждены были с потерями бежать на отдельных участках Курского фронта.

Напомним также, по данным СМИ, власти страны-агрессора знали о подготовке Украиной операции в Курской области еще через месяц, однако российское командование проигнорировало все доклады о нарастании угрозы. В соответствии с захваченными ВСУ на Курщине правительственными документами, дислоцированные в регионе войска ВС РФ предупреждали о возможности вторжения еще с конца 2023 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!