ISW: власти РФ знали о подготовке, но ВСУ все равно достигли оперативной неожиданности во время вторжения в Курскую область

Российские власти знали о подготовке ВСУ операции в Курской области еще за месяц до ее начала, в июле 2024 года. Командование проигнорировало все доклады своих военных о нарастающей угрозе и не приложило никаких существенных усилий для повышения готовности воинских частей.

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Об этом говорится в аналитике американского Института изучения войны (ISW). Издание The Guardian, ссылаясь на российские правительственные и военные документы, захваченные украинскими силами в Курской области, сообщило, что дислоцированные на Курщине российские войска предупреждали о возможности вторжения, начиная с конца 2023 года.

В одном из документов отмечалось, что находившиеся вдоль международной границы воинские части оккупантов по состоянию на июнь 2024 года были укомплектованы в среднем лишь на 60-70 процентов от их предполагаемой конечной численности. Они состояли в основном из плохо подготовленных резервистов.

"Похоже, что российские власти не приложили никаких существенных усилий для повышения готовности российских воинских частей, которые несут службу в приграничных районах Курской области, или строительства дополнительных укреплений вдоль международной границы к вторжению. Российские власти, возможно, решили проигнорировать эти запросы из-за просчета относительно способности Украины продвинуться вглубь Курской области", – считают аналитики.

Оказавшиеся в распоряжении СМИ документы подтверждают недавнюю оценку ISW, что украинские силы достигли оперативной неожиданности во время вторжения в Курскую область, хотя россияне знали о подготовке. Аналитики объяснили, что украинские войска могли использовать неопределенность относительно их оперативных планов и способностей, чтобы обеспечить оперативную внезапность.

Кроме того, отмечается, что украинские войска также экспериментировали с инновационными методами, совмещающими наземные действия и беспилотные системы, которые ISW не будет подробно освещать для поддержания оперативной безопасности Украины.

"Компания Украины в Курской области демонстрирует, что неожиданность все еще возможна даже на частично прозрачном поле боя, где противник может наблюдать концентрацию сил, но не может достоверно распознать оперативные намерения и возможности противника", – отметили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Накануне в ISW сообщили, что украинские силы имеют новые достижения в Курской области. Они продвинулись в Глушковском районе, там продолжались украинские атаки вблизи ряда населенных пунктов.

– Тем временем данные социологического опроса россиян Фонда "Общественное мнение" свидетельствуют, что интерес россиян к боевым действиям в Курской области уменьшился втрое после прорыва ВСУ. С начала августа, когда украинские войска зашли в этот регион, количество заинтересованных этой темой снизилось с 39 до 12%.

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