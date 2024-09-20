Интерес россиян к боям на Курщине упал втрое с момента прорыва ВСУ: обнародованы результаты опроса

Интерес россиян к боевым действиям в Курской области снизился втрое после прорыва ВСУ. С начала августа, когда украинские войска зашли в этот регион, количество заинтересованных этой темой снизилось с 39 до 12%.

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Об этом свидетельствуют данные социологического опроса россиян Фонда "Общественное мнение" (ФОМ). На первый у россиян план снова вышло обсуждение "СВО и успехов российской армии".

Среди наиболее показательных высказываний респондентов в ходе опроса ФОМ, проведенного 13-15 сентября, выделялись такие фразы, как "мы их гоним", "мы побеждаем", "наступление хорошее идет", "успехи на фронте" и "Курск увольняем потихоньку". В августе респонденты чаще упоминали такие высказывания: "ВСУ напали на Курскую область", "СВО постоянно держит в напряжении".

В то же время, на территории Курской области российские захватчики, которые с начала полномасштабной войны грабили и мародерствовали в украинских городах и поселках, теперь обворовывают своих. Жители Кореновского района, куда ВСУ не заходили, направили коллективное обращение к российскому диктатору Путину. Они жалуются на массовое мародерство российских военных, случаи разбоя, насилие над местными жителями и расстрел собак, которые мешают солдатам проникать в дома.

"В смт Коренево не было ВСУ ни одного дня, но все магазины, автозаправки, аптеки, уцелевшие жилые дома раскрыты и ограблены", – говорится в обращении россиян.

Ранее сообщалось, что российские власти поставили перед ВС РФ задачу вытеснить украинские войска из Курской области до середины октября 2024 года. А до конца октября они должны создать буферную зону в приграничных районах Украины вдоль международной границы на северо-востоке.

Как сообщал OBOZ.UA, во время операции ВСУ в Курской области РФ на это направление удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных. Известно также, что агрессор опрокидывает на Курщину технику 810-й ОБрМП, что базируется во временно оккупированном Крыму.

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