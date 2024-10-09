'Об этом должны судить историки': немецкий генерал признал целесообразность Курской операции ВСУ, но указал на нюанс

Немецкий генерал Кристиан Фройдинг признал целесообразность операции Вооруженных сил Украины в Курской области, но есть нюанс. Хотя операция оправданна, она не привела к существенному отводу российских войск с Донбасса.

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Об этом он рассказал в интервью RND. Генерал отметил, что попытка Украины атаковать в Курской области с целью вынудить Россию вывести войска с востока Украины оказалась малоэффективной. Однако он подчеркнул, что наступление на Курск имело несколько стратегических причин, кроме облегчения ситуации на Донбассе.

"Вы должны смотреть более дифференцированно. Наступление на Курск имело несколько причин… Такие, как создание неожиданности и вовлечение в эту, казалось бы, глухую окопную войну. Это, безусловно, удалось", – пояснил он.

Фройдинг также отметил положительный психологический эффект, который операция имела для украинского населения и западных союзников.

"Кроме того, появился положительный психологический импульс – как в сторону собственного населения, так и в сторону западных поклонников. Атака тоже является сигналом России. Взяли тысячи российских военнопленных, в том числе много призывников", – сказал он, добавив, что это опровергло пропаганду Кремля о "специальной военной операции".

Однако он признал, что Украина не смогла достичь ожидаемого оттягивания войск с Донбасса, поскольку значительные российские боевые части не были переброшены на Курщину.

Когда генерала спросили о преимуществах продвижения под Курском, он ответил: "Об этом должны судить историки. Во всяком случае украинцы хорошо осознавали риск. И мне кажется, это было оправданно".

Кроме того, Фройдинг опроверг мнение о том, что это был акт отчаяния, подчеркнув, что Украина может удерживать завоеванные территории в Курской области, что может быть использовано как рычаг в возможных мирных переговорах.

Стоит отметить, что участвующие в операции на территории России подразделения ВСУ продолжают атаки в Курской области. За последние дни они добились определенных успехов, продвинувшись в нескольких населенных пунктах.

Как сообщал OBOZ.UA, наступательная операция ВСУ в Курской области РФ началась 6 августа. На днях бойцы 41-й ОМБр показали, как уничтожают российские войска на их же территории.

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