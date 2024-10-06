'На Курщине горячо': в ВСУ показали, как выжигают врага на его территории. Видео

Украинские защитники показали, как уничтожают российских оккупантов на их территории. В частности, вражеская техника активно пылает в Курской области.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины "Стратком ВСУ". На кадрах видно, как горит и дымит бронетехника кремлевских захватчиков.

"На Курщине горячо: "повышение температуры" для врага организовано бойцами 41-й отдельной механизированной бригады", – отметили в сообщении.

Напомним, наступление ВСУ в Курской области началось 6 августа 2024 года. Тогда украинские войска пересекли российско-украинскую границу вблизи города Суджа. Через несколько дней они уже контролировали несколько сотен квадратных километров территории врага.

Это первая украинская общевойсковая операция на приграничной территории России с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз выразил мнение, что ВСУ могут надолго остаться на территории Курской области России. В районе реки Сейм сложились условия для оцепления группировки российских войск.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В конце сентября 2024 года ВСУ поразили в Курской области новейшую российскую ЗРК С-400. Именно она прикрывала воздушное пространство областного центра. Удар нанесли с использованием шести ударных дронов.

– В ISW сообщили, что ВСУ недавно продвинулись в Глушковском районе к западу от своего выступления в Курской области РФ. В ответ российские войска пытаются укрепить свои позиции и готовятся к защите от будущих украинских атак.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!