ВСУ на Курщине поразили новейшую российскую ЗРК С-400: прикрывала воздушное пространство областного центра

Украинские военные в конце сентября 2024 поразили в Курской области новейшую российскую ЗРК С-400. Именно она прикрывала воздушное пространство областного центра.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона", располагающий информацией от спецслужб РФ. Удар был нанесен с применением шести ударных дронов неустановленного типа.

"20 сентября 2024 года в районе населенного пункта Журавлино Курской области, был нанесен удар по позициям ЗРК С-400 2023 выпуска, одного из подразделений 11-й армии ВВС и ПВО. ЗРК выполнял задачи по прикрытию воздушного пространства по направлению к городу Курск", – говорится в сообщении.

В результате удара:

– Уничтожены две пусковые установки ЗРК.

– Повреждена одна пусковая установка ЗРК (ориентировочный период ремонта – до 4-х недель).

– Выведен из строя пункт боевого управления 55К6Е ЗРК (степень повреждения уточняется).

– Среди личного состава потерь нет.

В паблике отмечают, что расчетом было обнаружено приближение воздушных целей. Однако из-за технических неисправностей боевая работа с целями не проводилась.

В четверг, 3 октября, стало известно о том, что в Курчатове Курской области России вечером 3 октября раздались взрывы. Россияне пожаловались на "атаку ВСУ", а пропагандисты уже успели выдвинуть версию о "попытке ударить по Курской АЭС".

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Третьей штурмовой бригады показали, как "погасили" четыре группы оккупантов, пытавшихся продвинуться к украинским позициям на Харьковщине. По врагу отработала САУ AS-90 155 калибром.

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