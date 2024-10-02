'Потушили на подходах': в Третьей штурмовой показали, как отразили вражеские 'накаты'. Видео

Бойцы Третьей штурмовой бригады показали, как "потушили" четыре группы оккупантов, пытавшихся продвинуться к украинским позициям на Харьковщине. По врагу отработала САУ AS-90 155 калибром.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram 3 ОШБр. К отражению вражеского наката присоединились Батальон беспилотных систем, а также бойцы "Команды Выстрел" и "Всадников Грома".

"Уцелевшими оккупанты не возвращаются", – отметили бойцы.

Напомним, украинские бойцы из бригады "Рубеж" Гвардии Наступления показали, как наносят удары дронами по позициям российских оккупантов. Бойцы снарядили БПЛА зажигательными боеприпасами, чтобы доставлять врагам "горячие приветы".

Дроны после сброса устраивают настоящие "огненные сюрпризы". Украинские бойцы шутят, что таким образом "утепляют" позиции противника.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Военный аналитик Ян Матвеев рассказал, что российское командование не смогло смириться с потерей позиций на Агрегатном заводе в Волчанске, откуда оккупантов недавно выбили украинские воины. По возвращению утраченных позиций они отправили колонну из 17 бронемашин и пехоту численностью около роты.

– Десантники Сил обороны Украины показали, как отбивают штурмы российских оккупационных войск в одном из направлений на передовой. Из-за больших потерь в бронетехнике захватчики вынуждены передвигаться на "Нивах".