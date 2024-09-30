Группа оккупантов пошла на штурм на 'Нивах': десантники показали, как отбили наступление врага на фронте. Видео

Десантники Сил обороны Украины показали, как отбивают штурмы российских оккупационных войск на одном из направлений на передовой. Из-за больших потерь в бронетехнике захватчики вынуждены передвигаться на "Нивах".

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Уничтожение вражеских военных показали бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. Видео ударов по врагу опубликовали на официальной Facebook-странице бригады.

Военные отметили, что вражеских штурмовиков подвозят на рубежи атаки на "Нивах", а дальше они идут пешком. Однако еще на подступах к позициям аэроразведчики уничтожают оккупантов с помощью ударных БПЛА.

"После проваленных атак и бешеных потерь в бронетехнике оккупантам приходится выезжать на штурмы уже на "гордости" своего автопрома – на несчастных "Нивах". Подвозят штурмовые группы к рубежу атаки, а дальше пехота продвигается пешком. Впрочем, наши аэроразведчики вовремя обнаруживают оккупантов и уничтожают их вместе с этим металлоломом еще далеко на подступах", – отметили в 79-й бригаде.

На каком именно направлении на поле боя войска России понесли потери, десантники не уточнили.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский защитник из бригады "Кара-Даг" Национальной гвардии Украины уничтожил российский танк на Покровском направлении. Поразить вражескую бронетехнику ему удалось лишь одним выстрелом из ПТРК Javelin.