Нацгвардеец с одного выстрела из 'Джавелина' отправил вражеский танк в ад. Видео

Украинский защитник из бригады "Кара-Даг" Национальной гвардии Украины уничтожил российский танк на Покровском направлении. Поразить вражескую бронетехнику ему удалось лишь одним точным выстрелом из ПТРК Javelin.

Видео дня

Видео меткого удара 29 сентября опубликовал командующий Нацгвардией Александр Пивненко в официальном Telegram-канале. По его словам, нацгвардеец уничтожил российский танк Т-72Б3.

"Покровское направление. Военнослужащий 15-й бригады Национальной гвардии бригады "Кара-Даг" уничтожил российский танк Т-72Б3 точным выстрелом из ПТРК FGM-148 Javelin", – говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как воин Нацгвардии производит точный выстрел из "Джавелина" и ракета попадает точно в цель.

В результате танк оккупантов, штурмующих Покровское направление, был поражен мощным взрывом.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошлые сутки в Украине были обезврежены 1170 оккупантов, а также 294 единицы военной техники и вооружения РФ. С начала полномасштабного вторжения общие потери личного состава ВС РФдостигли 651 810 человек.