Зрелище поражает: в Нацгвардии показали, как отправляют оккупантам дроны с зажигательным 'сюрпризом'. Видео

Украинские бойцы из бригады "Рубеж" Гвардии Наступления продолжают эффективно использовать дроны для нанесения ударов по позициям российских оккупантов. Недавно Нацгвардия опубликовала поразительное видео, где показано, как операторы БпЛА атакуют дронами с зажигательными боеприпасами.

Видео дня

Таким образом они доставляют врагам "горячие приветствия". Соответствующее видео опубликовала бригада быстрого реагирования Национальной гвардии "Рубеж".

Дроны, оснащенные специальными боеприпасами, которые после сброса устраивают настоящие "огненные сюрпризы". Украинские бойцы шутят, что таким образом утепляют позиции противника.

"Утепляем" позиции противника. Осенними утром и вечерами уже достаточно холодно, поэтому операторы БПЛА 3-го батальона оперативного назначения бригады "Рубеж" своим способом помогают оккупантам согреться – для этого используют дроны с зажигательным сюрпризом. От украинцев захватчики могут получить только такие горячие "поздравления", – отметили украинские защитники.

Как сообщал OBOZ.UA:

– украинский защитник из бригады "Кара-Даг" Национальной гвардии Украины уничтожил российский танк на Покровском направлении. Впечатлить вражескую бронетехнику ему удалось лишь одним выстрелом из ПТРК Javelin.

– Бойцы 11 бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины уничтожили новейший российский беспилотник Supercam S350. Этот дрон считается одним из передовых в арсенале России и стоит около 20 тысяч долларов.

– На Харьковском направлении воины 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Хартия" взяли в плен группу российских оккупантов. Все новые пленники, прежде чем идти на войну в Украину, были заключены в тюрьму и находились в российских колониях.

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