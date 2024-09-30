'Силы оружия и дипломатии работают эффективно только вместе': Зеленский провел совещание по итогам визита в США. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 30 сентября, провел совещание по итогам визита в Соединенные Штаты Америки, в котором приняли участие военные, представители правительства и Офиса главы государства. Украинская и американская команды уже работают со всем тем, о чем говорили в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Видео дня

Об этом Зеленский сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам. Также уже идет подготовка к встрече в формате "Рамштайн", которая, по словам гаранта, будет особенной.

От нашей стороны партнеры получают все детали и аргументы, как обеспечить результаты в ближайшие месяцы и на фронте, и в дипломатической работе, отметил президент.

"Сила оружия и сила дипломатии работают эффективно всегда только вместе, и именно так рассчитываем – именно так должны реализовать План победы. Мы ждем также конкретных вещей от партнеров, чтобы усилить нашу стратегию. И это касается всех наших партнеров – наша сила именно в том, что свободный мир защищает себя", – заявил Зеленский.

Он сообщил, что Украина готовится также и к подписанию еще одного соглашения о безопасности – уже 27-го.

"Самое главное – давить на Россию всеми средствами, всеми инструментами, чтобы как можно быстрее достичь нашей цели – реального и справедливого мира для Украины, для всех наших людей. Все, что можно сделать в течение этой осени, все, чего мы можем достичь, мы должны достичь. И это зависит от каждого в команде Украины. Сейчас нужно максимально поработать перед "Рамштайном", – добавил гарант.

Отдельно глава государства рассказал о заседании Ставки Верховного главнокомандующего. Ключевыми ее вопросами было комплектование бригад и обеспечение наших воинов оружием и техникой.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский заявил, что аргументы Украины относительно необходимости дальнобойных ударов по России партнеры услышали очень подробно, поэтому "любые вопросы излишни". Киев уже начал подготовку к "Рамштайну", заседание которого запланировано на октябрь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!