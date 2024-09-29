"Надо усилить давление на Россию за войну и ради мира": Зеленский рассказал о подготовке к "Рамштайну" и терроре врага

Аргументы Украины касательно необходимости дальнобойных ударов по России партнеры услышали очень детально, поэтому "любые вопросы лишние". Киев уже начал подготовку к "Рамштайну", заседание которого запланировано на октябрь.

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Там "мы должны определиться вместе с другими лидерами относительно общих шагов и общего видения, как усилить давление на Россию за эту войну и ради мира, справедливого мира". Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к народу 29 сентября.

Он рассказал о терроре, который россияне продолжают против нашей страны. В Запорожье 14 человек получили ранения после вражеского удара, двух удалось спасти из-под завалов.

"Авиабомбы – по обычной жилой застройке, по обычным городским объектам", – возмутился глава государства.

Также в воскресенье противник ударил управляемыми бомбами по Харьковщине, Донетчине и Сумщине. В частности, в Глухове повреждены несколько жилых домов, а в Харьковской области – многоэтажки, энергетическая и медицинская инфраструктура.

"И это – ежедневный российский террор. Около сотни управляемых авиабомб каждый день использует Россия против Украины. И это – постоянное напоминание всем нашим партнерам, которые могут помочь, что нужно больше дальнобойности для Украины, нужно больше ПВО для Украины, нужно больше санкций против России", – подчеркнул Зеленский.

Он закончил обращение благодарностью для людей, "все это время спасающих жизнь и помогающих всем, кто страдает от российских ударов".

Президент поблагодарил весь коллектив ГСЧС Украины, а особенно:

– Алексея Сухорукова, Андрея Павленко, Остапа Третьяка, Игоря Корягина, Дмитрия Бородатого (в Запорожской области);

– Владимира Жушмана, Вадима Деркача, Станислава Личманенко, Ивана Подоляка, Ивана Худолия (в Днепропетровской области);

– Ивана Сахно, Андрея Нагорного, Егора Синицына, Даниила Сунева и Александра Процика (в Сумской области).

Также он отметил работников Национальной полиции Украины на Днепровщине, которые спасали людей после российского удара по управлению полиции в Кривом Роге.

"Это капитан полиции Екатерина Тупа, это подполковник Николай Гармаш, это полковник полиции Инна Власова – спасибо вам! Спасибо всем, кто бережет наших людей и делает все, чтобы Украина прошла это тяжелое время, выстояла и достигла своей победы – своего мира", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты, по данным Генерального штаба ВСУ, 29 сентября наиболее активны на Покровском и Кураховском направлениях. За неполные сутки (по состоянию на 16:00) на передовой произошло 68 боевых столкновений.

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