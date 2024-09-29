Враг активно атакует на двух направлениях: в Генштабе ВСУ доложили о ситуации на 'нуле'

С начала суток по состоянию на 16:00 воскресенья, 29 сентября, на фронте в Украине произошло 68 боевых столкновений. Российские оккупанты активно атакуют на Покровском и Кураховском направлениях.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Как отмечается, враг не прекращает применять на фронте артиллерию и авиацию.

В настоящее время от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20-ти населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по Кучеровке, Шалыгиному, Ободам, Эсмани, Студенку и Ревякиному.

На Харьковском направлении произошло одно боестолкновение. Противник штурмовал оборонительные рубежи украинских подразделений близ Волчанска. Также захватчики нанесли два авиаудара по Волчанску и Муравскому.

На Купянском направлении с начала суток шли шесть боев. Враг проводил наступательные действия возле Вишневого, Кучеровки, Кругляковки и Лозовой. На 16:00 продолжаются две атаки окупантов.

На Лиманском направлении произошло семь боевых столкновений. Противник штурмовал неподалеку от Макеевки, Заречного, Белогоровки и Невского, где продолжается бой. Кроме того, захватчики запустили шесть НАРов в район Новоегоровки.

На Краматорском направлении произошло четыре боестолкновения. Войска России пытались штурмовать возле Часова Яра и Белой Горы, где на 16:00 продолжается одна атака. К тому же захватчики запустили 18 НАРов по Часову Яру.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций недалеко от Щербиновки, Торецка и Нелиповки. Половина боестолкновений завершена, три продолжаются. Также авиация агрессора сбросила КАБ у Катериновки и Торецка, а также запустила 24 НАРа по Дружбе.

На Покровском направлении противник совершил 13 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Новоторецкое, Николаевка, Лисовка и Селидово. Силы обороны Украины сдерживают давление войск России и отразили 11 атак, два боя продолжаются. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 17 раз вблизи Цукурино, Александрополя, Георгиевки, Богоявленки, Екатериновки и Константиновки. Тринадцать попыток продвинуться отражено, четыре на 16:00 еще продолжаются.

На Времовском направлении противник 11 раз штурмовал возле Угледара, Богоявленки, Катериновки и Елизаветовки. Девять боев завершено, два продолжаются. Кроме этого, привлекая авиацию, захватчики били НАРами в районы населенных пунктов Ровнополь, Новодаровка и Золотая Нива.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения. Враг наступал в районе Новоданиловки. Также противник нанес три авиационных удара по Запорожью и Малой Токмачке.

На других направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе 29 сентября подтвердили, что Силы обороны Украины ночью поразили крупный склад боеприпасов в поселке Котлубань Волгоградской области РФ. В рамках совместной операции ГУР, ССО, СБУ, СВР и ВСУ по цели было запущено около 120 различных дронов-камикадзе.

В СНБО Украины заявили, что на пораженном складе оккупанты хранили баллистические ракеты из Ирана и пусковые установки к ним.