Комплектование бригад и закупка оружия и техники: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Владимир Зеленский 30 сентября созвал Ставку верховного главнокомандующего. Ключевыми ее вопросами были комплектование бригад и обеспечение наших воинов оружием и техникой.

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Об этом глава Украинского государства рассказал в вечернем обращении к народу в 950 сутки полномасштабной войны. Видео опубликовано на YouTube-канале Офиса президента.

Также участники Ставки детально обсудили с министром обороны Рустемом Умеровым "выполнение контрактов и то, как работают институции в системе Минобороны"

"Все реальные реформаторские шаги должны быть полностью реализованы", – подчеркнул президент.

Также состоялся длительный разговор с главкомом ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем.

"Более двух с половиной часов. Доклады по каждому из наших фронтовых направлений, наши возможности – дальнейшие и конкретные задачи. Очень сложная ситуация. Самое главное – давить на Россию всеми средствами, всеми инструментами, чтобы как можно быстрее достичь нашей цели – реального и справедливого мира для Украины, для всех наших людей. Все, что можно сделать в течение этой осени, все, чего мы можем достичь, мы должны достичь. И это зависит от каждого в команде Украины", –подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке 30 сентября охарактеризовал ситуацию на передовой как напряженную. Наиболее сложно на Покровском и Кураховском направлениях, также враг активизировался на Лиманском и Торецком.

– В сентябре 2024 года в Украине не было ни одной ночи, чтобы Россия не атаковала наши регионы дронами-камикадзе Shahed-136/131. Оккупанты за месяц запустили рекордное количество таких БПЛА – 1331.

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