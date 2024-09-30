Россия установила рекорд по количеству 'Шахедов', запущенных по Украине в сентябре: приведены цифры

В сентябре 2024 года в Украине не было ни одной ночи, чтобы Россия не атаковала наши регионы дронами-камикадзе типа Shahed-136/131 иранского производства. Оккупанты за месяц запустили рекордное количество таких ударных БПЛА – 1331.

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Из них украинская ПВО сбила 1110 вражеских беспилотников, что составляет 83,39%. Статистику собрал автор популярного Telegram-канала "Николаевский Ванек", который анонимно сообщает украинцам важную информацию о боевых действиях.

"Абсолютный рекорд по запущенным мопедам в сентябре – 1331... Перебито количество запущенных за июль + август (426 и 793 соответственно)", – написал автор.

По его мнению, что бы там не рассказывали за "Герберу" (БПЛА, который российские войска позиционируют как "младшую серию Shahed-136), абсолютное большинство запущенных оккупантами дронов – это именно иранские "Шахеды". Причем чуть ли не самой последней версии – с китайскими наворотами и прочими комплектующими.

"Например, в нашей Николаевской области ни одной "Герберы" не было вообще", – отметил "Ванек".

Согласно приведенным данным, в сентябре-2024 Силы обороны сбили 85% российских ракет Х-101/Х-555/Х-55, выпущенных из бомбардировщиков Ту-95МС – то есть 17 из 20. Также защитники неба за месяц обезвредили все три запущенных врагом ракеты "Искандер-К" (100% сбития).

Кроме того, автор говорит, что в сентябре массированные обстрелы были только в начале месяца. При этом враг совершал "бездарные попытки" поразить разные объекты аэробаллистическими ракетами "Кинжал". В воздушных атаках по Украине Россия задействовала 11 бортов ТУ-95МС, семь – ТУ-22М3 и семь – МиГ-31К.

По данным "Ванька", у Сил обороны Украины за месяц установлен абсолютный рекорд по сбитию целей мобильными огневыми группами (больше 50%); авиацией; по сбитым "Шахедам" средствами РЕБ.

"Это очень хорошо, учитывая, что целые мопеды потом "обрабатываются" и отправляются обратно (здесь без деталей, не в форме мопедов отправляем)", – утверждает автор поста.

Он отметил также непривычно низкий уровень попадания "Шахедов" в цель. Однако подчеркнул, что Россия ожидаемо накапливает ракеты на зимний период. Из плановых для врага целей остается электро- и водоснабжение (та как больше 85% дронов якобы пытались попасть именно по таким объектам). Также очевидно, что в ближайшее время Украину ожидают очередные попытки РФ поразить ее энергетическую и критическую инфраструктуру.

"Хотелось бы искренне поблагодарить абсолютно всех бойцов МВГ, пилотов и других специалистов за антимопедную работу каждую ночь. Без этих бойцов ситуация со светом была бы катастрофической, просто представьте, какой беды могли бы наделать такое количество мопедов. Тримаємо стрій!" – заключил "Николаевский Ванек".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным аналитиков, Россия нарастила производство "Шахедов" в особой экономической зоне "Алабуга" (Татарстан). Согласно плану агрессора, там должны были изготовить 6000 этих дронов к сентябрю 2025 года, однако такого показателя россиянам удалось достичь годом ранее.

Кроме того, российские оккупанты установили на "Шахеды" терминалы Starlink. Благодаря этому враг может производить неограниченное по дальности управление ударными дронами.

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