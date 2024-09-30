Ситуация на линии боевого столкновения остается напряженной: в Генштабе назвали самые горячие направления

Идут девятьсот пятидесятые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Самая горячая ситуация оставалась на Покровском и Кураховском направлениях, также враг активизировался на Лиманском и Торецком направлениях. В общем, ситуация на фронте остается напряженной.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 30 сентября 2024 года по состоянию на 16:00. Отмечается, что с начала суток произошло 80 боевых столкновений

Российские обстрелы

Приграничные населенные пункты Сумской, Черниговской, Харьковской областей продолжают страдать от артобстрелов с территории российской федерации. От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов Стукаловка, Бобиловка, Возрожденское, Тимофеевка, Новодмитровка, Малушино, Свобода, Обода, Бруски, Большая Писаревка. Также, агрессор нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Студенок, Кучеровка, Строительное, применив семь КАБов. Бомбардируют россияне Курскую область России: по имеющейся информации в настоящее время по ее территории нанесены девять ударов двенадцатью управляемыми авиабомбами.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские оккупанты семь раз бесполезно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Бурговатки, Старицы и Волчанска, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении украинские воины отбили пять вражеских атак недалеко от Синьковки, Новоосинового, Глушковки и Вишневого, еще два боестолкновения продолжаются вблизи Кругляковки.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 14 атак возле Грековки, Макеевки, Невского, Новосадового, Дибровы, Серебрянки, Григорьевки и в Серебрянском лесничестве. Десять боеприкосновений к этому времени завершились, еще четыре - продолжаются. Противник применял авиацию по району Серебрянского лесничества, сбросив более 60 неуправляемых авиационных ракет.

На Северском направлении враг проводил два наступательных действия в районах населенных пунктов Верхнекаменное и Белогоровка, украинские защитники отразили обе атаки противника. Также враг нанес авиационный удар в районе Северска, применив шесть авиабомб.

На Краматорском направлении захватчики, при поддержке авиации, совершили два штурма позиций нашей армии вблизи Часового Яра. Один бой завершен, еще один – продолжается.

На Торецком направлении произошло десять вражеских атак в районах Торецка, Железного, Нелиповки, Щербиновки. Агрессор нанес авиационный удар по Константиновке, уже применив три авиабомба.

На Покровском направлении с начала суток кафиры предприняли 13 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов, Новоторецкое, Сухая Балка, Николаевка, Селидово и Михайловка. Силы обороны сдерживают напор и отразили семь атак противника, шесть боеприкосновений еще продолжается. Утраты неприятеля уточняются.

На Кураховском направлении оккупанты провели восемь напрасных атак вблизи Георгиевки, Константиновки и Екатериновки, нанесли авиационный удар в районе Шевченко, применив четыре КАБа.

На Времивском направлении подразделения наших войск отразили шесть штурмов россиян недалеко от Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы. Оккупанты совершили авиационные удары по районам населенных пунктов Новодонецкое, Тамаровка, Новодаровка и Богоявленка, всего было сброшено 21 авиабомбу.

На Ореховском направлении противник совершил одну безрезультатную атаку на позиции наших защитников. В то же время враг наносит авиационные удары и ведет артиллерийские обстрелы по позициям наших войск и населенным пунктам. Всего было применено 10 НАРов и 7 авиабомб в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Пятихатки и Веселянка.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях в настоящее время атакующие действия врага не зафиксированы.

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