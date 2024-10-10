Украина может удерживать территории на Курщине еще несколько месяцев, это вероятный 'рычаг' для переговоров с Кремлем – Bloomberg

США считают, что Украина сможет удерживать территорию в Курской области РФ еще как минимум несколько месяцев. В дальнейшем эта территория может стать "рычагом" в будущих переговорах с Москвой.

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Об этом пишет Bloomberg. Американские чиновники сообщают, что Украина не сталкивается с серьезными проблемами по поставкам в районе Курска, поскольку российские войска проводят лишь незначительные контратаки, сосредотачиваясь на наступлении на востоке.

Украинские силы отмечают стабильность в поставках артиллерийских боеприпасов благодаря помощи союзников, в частности Чехии, а также поддержке США и Франции в укреплении артиллерийских способностей в длительной перспективе.

Издание сообщает, что летом украинское наступление в Курской области достигло значительных успехов, что поразило союзников, но возникли опасения по поводу возможных затрат в случае российских контратак.

Президент Владимир Зеленский заметил, что Украина может использовать захваченную территорию как рычаг в будущих переговорах, хотя пока не ясно, когда эти переговоры могут состояться.

Союзники также считают, что Зеленский может быть открыт более гибким подходом в поиске путей завершения конфликта. В то же время Украина планирует как лучше защитить себя в зимний период и готовится к новым операциям в следующем году, в частности, с привлечением дополнительных бригад и улучшением оборудования и подготовки.

Стоит отметить, что участвующие в операции на территории России подразделения ВСУ продолжают атаки в Курской области. За последние дни они добились определенных успехов, продвинувшись в нескольких населенных пунктах.

Ранее немецкий генерал Кристиан Фрейдинг признал целесообразность операции Вооруженных сил Украины в Курской области, но есть нюанс. Хотя операция была оправдана, она не привела к существенному отводу российских войск из Донбасса.

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