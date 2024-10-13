Российские войска продвинулись на Курщине и продолжают наступление: в ISW оценили ситуацию. Карта

Российская оккупационная армия проводит атакующие действия в Курской области, пытаясь вернуть под свой контроль территории. По состоянию на 11 октября захватчики отбили почти два десятка населенных пунктов.

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В свою очередь украинские военные чиновники сообщили, что ВСУ частично восстановили утраченные позиции на фоне усиленных российских контратак 12 октября. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Эксперты ISW заявили, что российские войска, вероятно, продвинулись по крайней мере в 13 населенных пунктах в Курской области, которые ранее были под контролем украинских сил. Российские источники утверждают, что оккупанты продолжали попытки выбить украинские войска из Глушковского района 11 и 12 октября. Некоторые кремлевские пропагандисты заявили, что захватчики отбросили украинские войска из Обуховки и Веселого (на западной стороне выступа Глушковского района).

Также в РФ заявили, что оккупанты продолжили зачистку лесных массивов, прилегающих к международной границе с Сумской областью в Глушковском районе, и достигли неуказанных тактических успехов в этом районе. Отмечается, что украинские войска могут отступать со своих позиций в Глушковском районе на более выгодные позиции перед сезоном дождей осенью 2024 года и перебрасывают в этот район дополнительные резервы.

Российские источники также утверждали, что оккупанты продолжали наступать на левом фланге главного украинского выступа в Кореневском районе и на правом фланге главного украинского выступа в Суджанском районе Курской области. Пропагандисты в РФ утверждают, что путинская армия продвинулась к центральной части Ольговки и продолжила контратаку вблизи населенного пункта. При этом в ISW наблюдали кадры, опубликованные 11 октября, на которых российский оккупант позирует возле указателя выхода из Ольговки.

Кроме того, оккупанты приблизились к северо-западной окраине Суджи и вошли в Новоивановку (к юго-востоку от Коренево), в то время как неуказанные подразделения ВДВ одновременно вошли в Толстый Луг (к юго-западу от Новоивановки). Российские пропагандисты также утверждали, что войска РФ продолжали зачищать Новоивановку и захватили Зеленый Шлях и Нижний Клин (оба к юго-западу от Новоивановки).

Напомним, экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус прокомментировал операцию Вооруженных Сил Украины в Курщине, назвав ее "впечатляющим наступлением". Он считает, что безрассудство кремлевского диктатора Владимира Путина предоставило Украине важное время для осуществления этой операции.

Ранее в США заявили, что Украина сможет удерживать территорию в Курской области РФ еще как минимум несколько месяцев. В дальнейшем эта территория может стать рычагом в будущих переговорах с Москвой.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории Курской области РФ, где украинские войска проводят операцию, продолжаются активные бои. Ситуация в зоне боевых действий остается динамичной. Путинские захватчики посылают колонны на штурмы в попытке вернуть территории под свой контроль.

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