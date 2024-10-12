'Полная неожиданность': экс-директор ЦРУ назвал операцию ВСУ на Курщине 'впечатляющим наступлением'

Экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус прокомментировал операцию Вооруженных Сил Украины в Курщине, назвав ее "впечатляющим наступлением". Он считает, что безрассудство кремлевского диктатора Владимира Путина предоставило Украине важное время для осуществления этой операции.

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Об этом Петреус рассказал в интервью изданию NV. Он подчеркнул, что ситуация на фронте остается сложной, а потребность в поставках оружия и снарядов критически важна.

Экс-директор призвал западные страны признать необходимость поддержки Украины, чтобы остановить российскую агрессию и отбросить врага назад.

"И в конце концов, у вас очень впечатляющее наступление на курском направлении. Полная неожиданность, мы видели, какой несогласованной и неэффективной была реакция Владимира Путина на эту операцию. В том, как он реагировал на прорыв собственной границы, мы видим его безрассудство, которое в конце концов дала Украине нужное время и успех в продвижении", – объяснил Петреус.

По словам эксначальника ЦРУ, россияне уже сейчас "отвечают на это", хотя пока это не остановило продвижение украинской армии.

Он также сообщил, что украинские солдаты пленили сотни российских военных, что позволяет Украине пополнить обменный фонд. В последние недели многие украинские пленники смогли вернуться домой, что является положительным итогом проведенной операции.

Напомним, 10 и 11 октября российские войска в Курской области РФ активизировали усилия по вытеснению украинских сил. Российское командование стремится максимально добиться этого до того, как ухудшение погодных условий ограничит их маневры на поле боя.

Ранее российские СМИ заявили, что армия РФ провела "самую масштабную атаку" в Курской области за последний месяц. Пропагандисты утверждают, что российские силы якобы совершили успешный прорыв в нескольких направлениях в Кореневском и Суджанском районах.

Как сообщал OBOZ.UA, США полагают, что Украина сможет удерживать территорию в Курской области РФ еще как минимум несколько месяцев. В дальнейшем эта территория может стать рычагом в будущих переговорах с Москвой.

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