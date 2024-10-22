У ВСУ есть новые продвижения на Курщине, Россия пытается оправдать провалы своих войск – ISW

Украинские войска продолжают операцию в Курской области и продвигаются вглубь территории РФ. Недавно бойцы ВСУ заняли новые позиции на западной стороне выступа в Курской области.

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Геолокационные кадры, опубликованные 21 октября, показывают, что украинские силы продвинулись в западной части Новоивановки (юго-восток от Коренево). Об этом сообщает Институт изучения войны.

Боевые действия в Курской области 20 и 21 октября продолжались к юго-западу от Глушково (к западу от выступа Курской области) в районе Нового Пути и Веселого; к юго-востоку от Коренево в районе Нижнего Клина, Новоивановки, Любимовки, Леонидово и Зеленого Шляха; к северо-востоку от Суджи в районе Черкасского Поречного; к востоку от Суджи в районе Колмакова; и южнее Суджи в районе Плехово и Черкасской Конопельки.

В свою очередь кремлевские пропагандисты пожаловались, что ВСУ попытались пересечь международную границу в районе Волфино (юго-западнее Глушково), и развернули дополнительные резервы в районе линии Кругленкое-Никольский (северо-западнее Суджи и юго-восточнее Коренево). Отмечается, что украинские войска начали атаку двумя тактическими группами механизированных рот.

Страна-агрессор РФ также продолжает перебрасывать подкрепление в Курскую область с других направлений. Медицинские подразделения российского эвакуационного отряда "Черные волки" недавно передислоцировались с Бахмутского направления. Также на Курщине действуют российские подразделения "Арбат", "Пятнашка", "Сармат" и "Архангелы".

Оккупанты пытаются оправдать медленный темп российского продвижения в Курской области, ложно представляя это направление как уникально сложное. Командир чеченского отряда спецназа "Ахмат" заявил, что бои в Курской области очень интенсивны, и заявил, что Курское направление является самым сложным фронтовым районом всего театра военных действий. Также кадыровец выдал, что российские войска сражаются против 14 украинских бригад и "западных частных военных компаний", также, вероятно, пытаясь оправдать более медленный темп российского продвижения в этом районе.

Напомним, подразделения Вооруженных сил Украины недавно продвинулись к северу от Суджи в Курской области России. А российские пропагандисты опровергли своих же предыдущие утверждения об успехах их армии.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил военные подразделения, действующие на Сумщине и в Курской области РФ. Он заявил, что на этих направлениях ситуация остается под контролем украинских сил, несмотря на попытки врага перехватить инициативу.

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