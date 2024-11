Командование войсками РФ продолжает отправлять тяжелораненых в крайне изнуряющие пехотные "мясные" атаки на Кураховском направлении. Таким образом враг пытается поддерживать темп своего наступления на украинском фронте.

В несовпадение с этим российский диктатор Владимир Путин делает вид, что глубоко обеспокоен медицинским лечением так называемых ветеранов своей оккупационной армии. Об этом рассказал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Отмечается, что жалобы на военное командование усилил бывший инструктор загонов "Шторм-Z" и милитарист. Он обвинил командиров ВС РФ в отправке передовую под Курахово раненых военнослужащих медицинской роты, принадлежащей 57-му мотострелковому полку (20-я мотострелковая дивизия, 8-я общевойсковая армия, Южный военный округ).

Пропагандист заявил, что этим раненым солдатам командование не обеспечило адекватную медицинскую помощь и вместо этого держало их в заложниках в "медицинском подвале". По его словам, командиры требовали взятки в размере 1,5 млн рублей ($15 459) за освобождение раненых оттуда и утверждали, что для поддержки штурмовых операций на Кураховском направлении недостаточно людей.

Блогер также заявил, что раненых из медроты отправили на передовую для участия в боевых действиях в составе штурмовых рот.

Российские власти якобы немедленно "отреагировали на эти жалобы", закрыли "медицинский подвал" и перевели оставшихся "трехсотых" в больницы. Но пропагандист утверждает, что практика содержания раненых в "медицинских подвалах" сохраняется и среди других воинских частей, которые участвуют в войне против Украины на разных участках фронта. Например, в российском 109-м стрелковом полку (132-я мотострелковая бригада, 51-я САА, бывший 1-й армейский корпус "ДНР"), действующем на Торецком направлении.

Россиянин подчеркнул, что командование ВС РФ отправляет раненых и специалистов в штурмы, поскольку оно полагается на "мясные" атаки для поддержания темпа российского наступления, что приводит к большим потерям в живой силе.

"Путин же говорил во время встречи с правительством 31 октября, что он недавно встречался с "ветеранами"-инвалидами, которые сказали, что они "удовлетворены государственной заботой и льготами", но попросили его администрацию и минобороны РФ увеличить их государственную поддержку, заявив, что усилий правительства в этой сфере "недостаточно", – констатировали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, Кураховское направление остается одним из самых горячих на линии фронта, оккупанты ежедневно проводят там десятки штурмов. Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отметил, что опасной является ситуация в районе Кураховки, где россияне продвинулись на севере и на юге поселка.

