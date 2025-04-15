Сумы, Кривой Рог и другие ежедневно обстреливаемые российскими ракетами украинские города — самый красноречивый ответ Путина на предложенное Дональдом Трампом перемирие.

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Вже зараз зрозуміло: ніякого перемир’я не буде. Будуть нові атаки, нові вбивства мирних українців. Єдина прив’язка до переговорного процесу, яку демонструє Кремль, — це бажання справити враження на президента США, щоб той зрештою погодився на поразку. У путінській логіці це саме так і виглядає: "змиріться або замовкніть". США мають або прийняти свою поразку, або перестати говорити про мирні переговори і почати діяти, щоб перемогти у війні, яку Росія, в її власному уявленні, веде не з Україною, а з Америкою.

Очевидно, Дональд Трамп має ухвалити рішення щодо подальшої ролі США в цій війні. Україна прийняла всі "мирні" умови американської адміністрації. Та Путін щодня витирає об них ноги. Можливо, переговори комусь "йдуть чудово", але одночасно з ними Росія продовжує вбивати сотні людей. Зрештою, той, хто хоче завершити війну — не відправляє ракети зі шрапнеллю на дитячі майданчики.

Два місяці тому Кіт Келлог, критикуючи обережність попередньої адміністрації США, яка боялася ескалації, сказав ключову фразу: "великі держави не бояться ескалації". І те, що сьогодні відбувається у Кривому Розі, Сумах, Харкові — це ескалація з боку Путіна.

Америка, яку Трамп знову "робить великою", має обрати: відповісти або змовчати. Або погодитися на поразку на умовах Путіна, або стати поруч із тими, хто закликає до дій — Кітом Келлогом, Марко Рубіо, десятками інших американських лідерів, які вважають, що Америка має захищатися, підтримувати Україну і зробити все, щоб зупинити війну. Зробити все, щоб Україна вистояла — і перемогла.