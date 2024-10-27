'Любая армия пытается найти слабое место': эксперт оценил ситуацию в районе поселка Кураховка. Карта

Кураховское направление остается одним из самых горячих на линии фронта. Оккупанты ежедневно проводят там десятки штурмов.

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В частности, опасной остается ситуация в районе Кураховки: россияне продвинулись на севере и юге от населенного пункта, создав предпосылки для возможного оперативного окружения украинских сил. Насколько вероятно такое развитие событий, в интервью OBOZ.UA рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

По его словам, любая армия, когда упирается в плотную оборону, пытается обойти с флангов или найти слабое место, где оборона не такая плотная. Именно это произошло в районе Кураховки.

"Есть ли вероятность окружения? Вероятность окружения возникает постоянно вдоль всей линии фронта. Какие-то населенные пункты или группировки могут находиться в опасности окружения. Так же и силы РФ могут быть окружены на этом выступе на Покровском направлении", – отметил Гетьман.

Он также подчеркнул, что очень важной при данных обстоятельствах является своевременная реакция украинского командования на усиление угрозы окружения.

"Единственное, чего хотелось бы, – когда вероятность окружения станет критической, чтобы решение о выводе войск было одобрено своевременно, чтобы не возникало проблем вроде тех, которые иногда были с уходом из некоторых населенных пунктов, когда команда на уход была дана достаточно поздно. Это привело к потерям и попаданию в плен наших военных", – подчеркнул он.

Напомним, ранее Гетьман назвал одну из целей захватчиков на Купянском направлении: он убежден, что там оккупаны хотят выйти на Купянск-Узловой. Поскольку этот поселок является важным железнодорожным узлом, его оккупация позволила бы россиянам улучшить собственную логистику и создать серьезные проблемы для Сил обороны.

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