Армия РФ подошла к речке Оскол, враг занял Селидово: майор Гетьман объяснил, является ли это большой проблемой для ВСУ

Российские оккупационные войска взяли под контроль город Селидово Донецкой области, но это не является потерей стратегического уровня. Прорыва украинской обороны не произошло, никакого "открывания ворот" тоже, хотя линия фронта снова несколько сместилась. Противник также вплотную приблизился к речке Оскол к югу от Купянска-Узлового. Его главная цель – взять под контроль этот крупный железнодорожный узел. Но вероятность форсирования реки, учитывая объективные обстоятельства, практически нулевая.

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На разных участках фронта враг постоянно создает предпосылки для "котлов". В частности, такая ситуация сложилась в районе села Кураховка. Однако попытки окружить противника – нормальная практика для любой армии, которую применяют также и украинские защитники. Главное, чтобы военное руководство вовремя принимало решение о выходе с той или иной позиции, чтобы не рисковать жизнью наших бойцов.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

– Российские оккупационные войска вплотную подошли к речке Оскол к югу от Купянска-Узлового. Какие цели преследует враг на этом участке фронта и сможет ли их достичь?

– Общие цели понятны – продвигаться вглубь нашей территории. Скорее всего, они хотят выйти на Купянск-Узловой, потому что это крупный железнодорожный узел, который мы очень активно используем. Россияне также предпочитают железные дороги для быстрой переброски войск, техники и грузов. Они хотят улучшить ситуацию с логистикой, захватить железнодорожную станцию и, соответственно, ухудшить нам логистику.

Удастся ли им форсировать реку Оскол? Это очень большой вопрос, потому что правый берег реки – это господствующие высоты, к которым противник вынужден подходить вплотную. Следовательно, нет большого расстояния между этими господствующими высотами и берегом, потому высаживать десант будет очень тяжело.

Там есть не только естественные "фортификации" – препятствия, но там есть наша артиллерия и все необходимое, чтобы держать оборону. Вдобавок все подходы, как говорится, "пристрелены" нашими артиллеристами. Там сейчас находятся мои бывшие боевые побратимы, и они говорят, что шансов форсировать речку Оскол у армии РФ фактически нет. Враг может подойти вплотную к реке, но шансы оказаться на правом берегу почти нулевые. Конечно, теоретически можно предположить все что угодно, но вопрос в вероятности такого события.

– Но ведь к Купянску-Узловому можно подойти и с другой стороны, например с севера, в районе Синьковки, Радовки, Голубовки? И мы видим активность врага на том участке фронта.

– Когда российские военные выбирают те или иные действия, они на что-то рассчитывают. Боевые действия планируются, ориентируясь не на административную карту территории, а на географическую, физическую, рельефную. Они выбирают наиболее удобные места для продвижения. Так же и мы выбираем места, где враг будет пытаться продвигаться с наибольшей вероятностью с учетом особенностей местности. Так поступает любая армия и в наступлении, и в обороне. Для ведения боевых действий административные карты не имеют никакого смысла.

– К сожалению, Силы обороны потеряли контроль над Селидово. Как вы оцениваете это? Это тактическая, оперативная или стратегическая потеря?

– Это оперативная потеря. Стратегически это ни на что не влияет. У нас почему-то каждый раз на фоне потери любой территории поднимается волна "всепропальных" высказываний. Конечно, это нехорошо, когда мы теряем территории. Но говорить о том, что таким образом "открываются ворота" или "свободные пути", по которым россияне смогут продвигаться вглубь нашей обороны... Ничего там не открывается.

Да, иногда приходится отходить из определенных населенных пунктов, потому что враг нас существенно превосходит в живой силе и в технике, не говоря уже об артиллерии, дронах и средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Но это отход с боями, и это не прорыв линии фронта.

Не нужно путать эти понятия. Когда говорят, что какие-то "ворота открываются", подразумевается, что стояли линии обороны, первая, вторая, третья, и они полностью были прорваны, а там позади войск уже нет, поэтому у врага есть возможность продвинуться на относительно большое расстояние или же заходить в тыл наших войск из-за прорыва линии фронта.

Но прорыва линии фронта в Селидово не произошло, и это главное. Линия фронта смещается, но ничего для россиян не открывается.

– Если посмотреть на карту боевых действий, можно увидеть в районе села Кураховка предпосылки для оперативного окружения украинской группировки войск. Как вы оцениваете такую опасность?

– Любая армия, когда упирается в плотную оборону, пытается обойти с флангов или найти слабое место, где оборона не такая плотная. Это обычная ситуация.

Есть ли вероятность окружения? Вероятность окружения возникает постоянно, вдоль всей линии фронта. Какие-то населенные пункты или группировки могут находиться в опасности окружения. Также и россияне могут быть окружены на этом выступе на Покровском направлении.

Единственное, что хотелось бы, – когда вероятность окружения станет критической, чтобы решение о выводе войск было принято своевременно, чтобы не возникало проблем наподобие тех, которые иногда бывали с выходом из некоторых населенных пунктов, когда команда на отход была дана несколько запоздало. Это привело к потерям и попаданию в плен наших военных.