Оккупанты продвинулись в районе Селидово, но у них есть 'основная' цель: в ISW рассказали о планах врага. Карта

За последние дни войска страны-агрессора РФ добились значительных тактических успехов в Селидово и его окрестностях. Однако очевидная сосредоточенность российского военного командования на обеспечении продвижений к городу достигалась за счет способности оккупантов поддерживать значимую наступательную операцию непосредственно на Покровск.

Именно райцентр до сих пор остается самопровозглашенной Кремлем оперативной целью на Покровском направлении фронта. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 23 октября.

Согласно проанализированным данным, враг продвинулся вдоль улицы Восточная на северо-востоке Селидово и на север вдоль улиц Береговая и Защитников на востоке города к его центру.

Кроме того, подразделения российской 114-й мотострелковой бригады (51-я общевойсковая армия, ранее 1-й армейский корпус "ДНР") захватили Измайловку к юго-востоку от Селидово. Также оккупанты прошли вперед в северо-восточной окраине Новоселидовки и в полях к северо-западу от Цукурино.

Российские источники широко утверждали, что армия РФ продвинулись в северную часть города Селидово, достигла окраин Вишневого по дороге C05091, продвигаясь на северо-запад от Цукурино, и якобы добились территориальных успехов в Горняке.

В ISW говорят, что пока нет подтверждений этих заявлений пропагандистов. При этом эксперты считают, что российские наступления в Селидово, а также захват населенных пунктов к югу и северу от города вскоре могут привести к тому, что "ВСУ будут вынуждены отступить из этого района, чтобы не оказаться в ловушке".

"Однако украинские силы, по-видимому, взяли на себя обязательство по надежной обороне Селидово и в значительной степени задержали российское наступление с тех пор, как ВС РФ впервые начали атаковать поселок около августа 2024 года", – отметили аналитики.

Эксперты говорят, что Селидово явно не является оперативной целью агрессора на этой части фронта, и решение Украины защищать город, возможно, зафиксировало относительно большой контингент российских войск на южном фланге районного центра. Ведь именно Покровск является основной и оперативно значимой целью России в этом районе.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец определил эту динамику 21 октября, отметив, что российское командование на Покровском направлении теперь сталкивается с несколькими более локальными "проблемами", которые напрямую не поддаются желанию оккупантов захватить город.

Он подчеркнул, что в то время как большое количество войск РФ было задействовано на всем Покровском направлении, большой контингент подразделений 2-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии РФ были задействованы в попытках захватить Селидово, а не в развитии наступления на Покровск.

По его мнению, российское командование создало большой оперативный резерв войск для наступления на Покровск и Мирноград, но эти силы увязли в наступлении на Селидово и южный фланг райцентра, который оно надеялось быстро захватить.

Примечательно, что с анализом украинского военного эксперта в целом согласился российский блогер и бывший инструктор подразделений "Шторм-Z". Он признал, что несмотря на общепризнанную ценность захвата Покровска Россией, "процесс буксует". Также заявил, что сосредоточенность российского командования на южном фланге Покровска привела к "распылению сил и ресурсов", а это повлекло за собой "чрезмерные" потери российской пехоты и дало ВСУ дополнительное время для дальнейшего укрепления большого города.

В Институте изучения войны оценивают, что войска РФ вполне могут взять Селидово в ближайшие дни, но захват этого города не предвещает захвата Покровска, и, по сути истощит российские силы таким образом, что, скорее всего, снизит их боевую эффективность, если им будет приказано идти дальше на Покровск.

"Украинская оборона Покровска и его подступов (а именно железнодорожной линии и шоссе М-30) уже заблокировала российское продвижение к городу. А истощение оккупационных сил в этом районе, вероятно, еще больше замедлит это продвижение, нанося ущерб перспективам наступления РФ в этом районе в ближайшие недели", – считают в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Нацгвардией Александр Пивненко 23 октября отметил, что войска РФ продолжают штурмовые действия на Покровском направлении, активно применяя пехоту. Нацгвардейцы в ответ ведут контрбатарейную борьбу, достаточно прицельно применяют дроны, наносят поражения по технике, логистике и живой силе врага.

