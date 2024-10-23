Враг активно задействует пехоту: в Нацгвардии рассказали о ситуации на Покровском направлении и озвучили потери оккупантов в сутки. Видео

За сутки кафиры на Покровском направлении совершили 13 штурмов с затасовкой пехоты на позиции воинов Национальной гвардии. Защитники Украины отразили атаки и нанесли значительные потери противнику: обезврежено 307 военных страны-агрессора, из них 157 – убитыми.

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Об этом утром 23 октября сообщил командующий Нацгвардией Александр Пивненко. По его словам, российские захватчики пытаются продолжать активные штурмовые действия на Покровском направлении.

Так, за эти сутки в районе ответственности подразделений Нацгвардии враг провел 13 попыток штурмов, активно применяя пехоту.

"Наши подразделения эти атаки отбили, нанеся врагу существенные потери: 307 человек. 157 из них – безвозвратные потери противника", – сообщил Пивненко.

Командующий добавил, что нацгвардейцы активно ведут контрбатарейную борьбу, прицельно применяют дроны, наносят поражения по технике и логистике противника.

Как сообщал OBOZ.UA, в 92-й ОШБр ранее рассказали, что у кафиров на Купянском направлении есть приказ выйти на берег реки Оскол, не считаясь с потерями. Там враг ведет штурмы практически непрерывно.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники отминусовали 1460 российских оккупантов, а также почти 300 единиц военной техники и вооружений врага. С начала большой войны боевые потери России достигли 683 040 человек.