Украинские воины накануне, 22 октября, отминусовали 1460 российских оккупантов. Враг также понес потери в военной технике и вооружениях: уничтожены почти 300 единиц военной техники и вооружений армии РФ

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В частности, россияне потеряли более полусотни артсистем. Об этом говорится в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Украинские воины накануне отменяли 1460 российских оккупантов, поэтому к утру 23 октября 2024 года общие боевые потери России в войне достигли 683 040 человек.

Также враг потерял 291 единицу военной техники и вооружений.

В частности, защитники лишили российскую армию девяти танков (в общей сложности 9088), 30 боевых бронированных машин (18229), 51 артиллерийской системы (19674), 106 единиц автомобильной техники (27217) и десяти единиц спецтехники (35).

Обезврежены и 85 БпЛА оперативно-тактического уровня (всего 17 489).

Неизменным остается количество уничтоженных РСЗО (1234), средств ПВО (981), самолетов (369), вертолетов (329), крылатых ракет (2625), кораблей /катеров (28) и подводных лодок (1).

Напомним, 21 октября в ГУР рассказали, что в России ликвидировали пилота, причастного к ударам по ТЦ в Кременчуге и дома в Днепре, в результате которых погибли десятки человек.

Также сообщалось, что Силы обороны Украины уничтожили ЗРК "Бук-М3" оккупантов, его россияне расположили в 60 км от линии боевого столкновения.