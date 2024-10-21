В России ликвидировали пилота, причастного к ударам по ТЦ в Кременчуге и дому в Днепре, в результате которых погибли десятки человек

На территории страны-агрессора России убили пилота 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка ВКС РФ Дмитрия Голенкова. Этот военный преступник причастен к российским ударам по гражданским объектам в Украине, из-за которых погибли десятки человек.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. В соцсетях ведомства опубликовали фото и видео (внимание, 18+!).

"Молоток справедливости – в России ликвидирован военный преступник Дмитрий Голенков", – заявили в украинской военной разведке.

Отмечается, что это произошло 20 октября 2024 года в яблоневом саду села Супонево под Брянском. Тело россиянина обнаружили с множественными травмами головы, причиненными, вероятно, молотком.

Голенко Дмитрий Владимирович был пилотом 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка ВКС РФ (в/ч 33310). Он базируется на аэродроме "Шайковка" на западе Калужской области РФ и располагает бомбардировщиками Ту-22М3. Российский военный там занимал должность начальника штаба авиационной эскадрильи.

"Голенков причастен к ракетным ударам по украинским гражданским объектам, в частности по торговому центру "Амстор" в городе Кременчуг Полтавской области. Также он ответственен за ракетный удар по жилому дому в Днепре", – отметили в ГУР.

В частности, в момент атаки РФ 27 июня 2022 года в кременчугском ТЦ находилось около 1000 посетителей и сотрудников. В результате военного преступления тогда погибли 22 человека, десятки получили ранения.

По дому в Днепре оккупанты ударили 14 января 2023 года, убив 46 украинцев, среди которых шестеро детей.

"ГУР МО Украины напоминает – за каждое военное преступление будет справедливое возмездие. Слава Украине!" – прокомментировали в разведке ликвидацию российского пилота.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 сентября в Московской области РФ был ликвидирован российский полковник Алексей Коломейцев. Этот военный преступник руководил 924-м центром беспилотной авиации МО РФ.

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