Был в 60 км от линии боевого столкновения: Силы обороны Украины уничтожили ЗРК 'Бук-М3' оккупантов

Силы обороны Украины в ночь на 21 октября уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" российских оккупантов. Он находился в около 60 км от линии столкновения.

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Об этом днем 21 октября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Поражение произвели подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Операция проведена в рамках выполнения задач по выявлению и уничтожению средств ПВО врага, сообщили в Генштабе.

Российский ЗРК "Бук-М3" находился примерно в 60 км от линии боевого столкновения.

В зависимости от модификации его стоимость может составлять от 40 млн до 50 млн долларов.

"Продолжение следует... Слава Украине!" – говорится в сообщении Генштаба.

Что известно о российском ЗРК "Бук-М3"

9K317M "Бук-M3" (по кодификации НАТО SA-27 / Gollum) – российский ЗРК войсковой ПВО средней дальности.

Создан для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного противодействия как огневого, так и радиоэлектронного.

"Бук-М3" способен поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 3 км/с на дальностях от 2,5 до 70 км и высотах от 5 метров до 35 км.

Первые дивизионы ЗРК "Бук-М3" поступили в сухопутные войска ВС РФ в 2016 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в утренней сводке Генштаба относительно потерь РФ за сутки 20 октября говорилось, что украинские Силы обороны отминусовали у врага одну систему ПВО. В общей сложности было обезврежено 209 единиц вооружения и техники и около 1710 военнослужащих ВС РФ.