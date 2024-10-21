ВСУ обезвредили еще 1710 оккупантов, по 24 танка и артсистемы армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки обезвредили примерно 209 единиц вражеского вооружения и техники. В боях защитники отминусовали около 1710 военнослужащих армии РФ.

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Так, общие потери живой силы агрессора в войне против нашего государства достигают 680 230. Обновленные данные по состоянию на 21 октября озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме большого количества личного состава оккупационного войска, наши воины уничтожили 64 его боевых бронированных машин (всех 18 175), 24 танка (9071) и 24 артиллерийские системы (19 589), одно средство ПВО (979).

С неба бойцы успешно "приземлили" 46 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 17 333).

В металлолом превратили еще 47 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 27 034), три – специальной техники (3479).

С начала полномасштабной войны ВСУ сбили над Украиной 2624 крылатые ракеты, обезвредили 1232 РСЗО, 369 самолетов, 329 вертолетов, потопили 28 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, подразделения Сил обороны, воюющие на Купянском направлении, разбили российскую бронегруппу, пытавшуюся захватить переправу через реку Оскол. Защитники уничтожили три российских танка и восемь ББМ, еще шесть бронемашин поразили, а также ликвидировали 21 оккупанта, 26 "затрехсотили".

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