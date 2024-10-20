Оккупанты пытались захватить переправу через Оскол на Купянском направлении: Сил обороны помешали. Видео
Подразделения Сил обороны, воюющих на Купянском направлении, разбили российскую бронегруппу, пытавшуюся захватить переправу через реку Оскол. В дальнейшем оккупанты хотели расширить зону своего наступления.
Операцию по обезвреживанию врага провели нацгвардейцы, пограничники, операторы БПЛА и десантники ВСУ. Видео опубликовал в Telegram-канале командующий НГУ Александр Пивненко.
"Россияне пытались захватить переправу через реку Оскол и расширять свое наступление на левом берегу", – отметил он.
Рывок вражеской бронетехники с пехотой в том направлении был отражен общими усилиями нацгвардейцев из бригады "Буревий", бойцов батальона ударных БПЛА "Ахиллес", пограничников из бригады "Помста", а также десантников 77-й ОАэМБр.
Защитники точными ударами одну за другой отминусовали бронетехнику оккупантов вместе с экипажами.
В общей сложности были уничтожены три российских танка и восемь боевых бронированных машин, еще шесть БМП поражены. Кроме этого, 21 захватчик ликвидирован и 26 ранен.
"Воспользовавшись длительными осадками, враг совершил рывок к реке Оскол с целью захвата переправы и разрезания нашего плацдарма на левом берегу. Мы дали достойный отпор механизированному штурму и нанесли врагу существенные потери", – прокомментировали в батальоне "Ахиллес".
Как сообщал OBOZ.UA, по данным британской разведки, войска РФ находятся в нескольких сотнях метров от реки Оскол и примерно в 20 км южнее Купянска. Вероятно, враг стремится снова оккупировать город, являющийся важным железнодорожным узлом.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!